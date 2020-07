Mỹ chính thức khởi động tiến trình rút khỏi WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bắt đầu rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cắt đứt mối quan hệ cũng như đe dọa đến các khoản tài trợ với tổ chức y tế này sau nhiều lần chỉ trích về phản ứng của WHO trong đại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - Ảnh: EPA

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7-7 cho biết sau những đe dọa hoãn khoản tài trợ 400 triệu USD hằng năm của Mỹ cho WHO và thông báo sẽ rút khỏi tổ chức này, chính quyền ông Trump ngày 6-7 đã gửi thông báo chính thức tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

Dựa vào các điều kiện đặt ra khi Mỹ gia nhập WHO năm 1948, nước này có một năm để hoàn tất quá trình rút khỏi cũng như để thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác. Điều này có nghĩa là ngày 6-7-2021 Mỹ chính thức không còn là thành viên của WHO nữa, theo Hãng tin AFP.

WHO ngày 7-7 cho biết đã nhận được các báo cáo về việc Mỹ chính thức thông báo với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc quyết định rút khỏi WHO, nhưng không thông tin chi tiết về vấn đề này. "Chúng tôi đã nhận được các báo cáo rằng Mỹ đã gửi thông báo chính thức tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về việc nước này rút khỏi WHO, có hiệu lực từ 6-7-2021" - một phát ngôn viên của WHO thông tin.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã phản ứng với thông tin trên chỉ bằng một chữ trên Twitter là "Together!" (tạm dịch là Cùng nhau!) trong khi dẫn một đường link về một thảo luận của các chuyên gia y tế Mỹ về việc rút khỏi WHO có thể ảnh hưởng như thế nào tới khả năng chống các đại dịch trong tương lai.

Trong khi đó, những người ủng hộ sức khỏe cộng đồng và các đối thủ chính trị của ông Trump đã bày tỏ sự phẫn nộ về quyết định rút khỏi WHO vào thời điểm này.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, ông Joe Biden, tuyên bố sẽ đảm bảo nước Mỹ vẫn là thành viên của tổ chức y tế này nếu ông giành được chiến thắng và trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng.

"Người Mỹ sẽ an toàn hơn khi Mỹ góp sức vào việc tăng cường sức khỏe toàn cầu. Vào ngày đầu tiên tôi làm tổng thống, tôi sẽ tái gia nhập WHO và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta trên trường thế giới" - ông Biden viết trên Twitter.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ cũng cáo buộc ông Trump đang tìm cách làm chệch hướng những chỉ trích về cách ông xử lý đại dịch đang hoành hành tại Mỹ bằng quyết định trên. "Điều này sẽ không bảo vệ cuộc sống hay lợi ích của người dân Mỹ, nó chỉ khiến người Mỹ bị bệnh và nước Mỹ trở nên đơn độc" - thượng nghị sĩ Robert Menendez, thành viên Đảng Dân chủ tại Ủy ban Quan hệ đối ngoại, nói.

Chính quyền ông Trump đã nhiều lần chỉ trích WHO, cáo buộc tổ chức này phớt lờ những dấu hiệu ban đầu về việc dịch COVID-19 lây từ người sang người ở Trung Quốc, bao gồm những cảnh báo của Đài Loan vì áp lực của Bắc Kinh.

Theo ANH THƯ/Tuổi Trẻ Online