Trong bài phát biểu mừng ngày Quốc khánh Mỹ 4-7, Tổng thống Donald Trump đã thề "bảo vệ các giá trị của chúng ta" khỏi kẻ thù bên trong.

"Giờ đây chúng ta đang trong giai đoạn đánh bại phe cánh tả cực đoan, những kẻ kích động, cướp phá và những người, trong rất nhiều trường hợp, hoàn toàn không biết họ đang làm gì. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép một đám đông giận dữ kéo đổ những bức tượng, xóa bỏ lịch sử và tẩy não con em chúng ta" - ông Trump tuyên bố tại Nhà Trắng.

Dù các quan chức khắp nước Mỹ đã khuyến cáo người dân không nên tham gia ăn mừng ngày Quốc khánh cùng những đám đông quá nhiều người nhưng ông Trump lại lôi kéo quần chúng bằng "một buổi tối đặc biệt" với pháo hoa trong bối cảnh những ca nhiễm mới đang gia tăng.

Trong sự kiện mang tên "Chào nước Mỹ", các máy bay bay qua các thành phố Bờ Đông, triển lãm hàng không quốc gia tại thủ đô Washington, âm nhạc và pháo hoa. Màn biểu diễn ở TP Boston diễn ra lúc 14 giờ (giờ địa phương), mở đầu là các các máy bay thuộc phi đội biểu diễn Thunderbird của Không quân, tiếp theo là các oanh tạc cơ B-1, B-2 và B-52, tiêm kích F-15, F-22 và F-35 của Thủy quân lục chiến.

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump xem pháo hoa tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Nhà Trắng được bao phủ bởi làn khói màu trong sự kiện "Chào nước Mỹ". Ảnh: AP

Các máy bay sau đó bay đến thành phố New York, hướng xuống sông Hudson, đi qua phía đông Tượng Nữ thần Tự do. Máy bay đến Philadelphia vào lúc 17 giờ 15 phút, bay qua Hội trường Độc lập và Chuông tự do, sau đó đến Baltimore rồi tiếp tục hướng về phía thủ đô phía Washington. Các máy bay đều bay ở độ cao hơn 300 mét.

Theo Lầu Năm Góc, màn biểu diễn không tốn tiền thuế do các tổ bay tận dụng dịp này để đáp ứng các nội dung huấn luyện và duy trì kỹ năng vốn thường được tiến hành ở những địa điểm khác.

Điểm nhấn khác trong lễ kỷ niệm là màn pháo hoa rực rỡ tại Nhà Trắng và Công viên Quốc gia ở Washington. Bộ Nội vụ trước đó thông báo hơn 10.000 quả pháo hoa được bắn lên từ khu vực dài khoảng 1,5km trong 35 phút. Đây được xem là màn bắn pháo hoa lớn nhất từ trước tới nay ở Mỹ.

Đội nhảy dù của Lục quân Mỹ biểu diễn bên ngoài Nhà Trắng hôm 4/7. Ảnh: AP

Các vị khách đang chờ đợi tổng thống và phu nhân trong sân Nhà Trắng. Ảnh: AP

Đám đông tập trung bên ngoài Trung tâm Quốc gia chờ xem màn biểu diễn của của đội máy bay. Ảnh: AP

Theo Bảo Hạnh/NLĐO