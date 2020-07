Máy bay Ryanair hạ cánh khẩn cấp do đe dọa đánh bom

Ngày 17/7, một máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair khởi hành từ London, Anh đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Oslo, Na Uy do đe dọa đánh bom.

Máy bay của Ryanair. (Ảnh: AP)

Một người đàn ông 51 tuổi trên máy bay đã bị bắt và tất cả hành khách đã được sơ tán an toàn. Đây là cảnh báo thứ hai về mối đe dọa an ninh diễn ra trên chuyến bay của Ryanair trong tuần này.

Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch thông báo trên Twitter rằng, máy bay quân sự F-16 của họ đã hộ tống máy bay này tới Na Uy.

Cảnh sát Na Uy cho biết, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn trên đường băng tại sân bay Gardemoen, cách trung tâm thủ đô Oslo 50 km về phía Đông Bắc và sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo cảnh sát Na Uy: "Cảnh sát đang kiểm tra vụ việc và đã bắt giữ một người đàn ông 51 tuổi bị nghi ngờ đứng sau lời đe dọa đánh bom. Đối tượng tình nghi này là công dân Anh".

Tất cả hành khách đã được sơ tán an toàn. (Ảnh minh họa: AP)

Chiếc máy bay đang trên hành trình bay đi từ London đến sân bay Oslo Gardermoen, sân bay quốc tế chính ở Na Uy. Người phát ngôn của Ryanair cho biết: "Phi hành đoàn trên chuyến bay từ London đến Oslo đã phát hiện một ghi chú rằng có một mối đe dọa an ninh tiềm tàng trên máy bay. Cơ trưởng đã làm theo quy trình và tiếp tục bay đến sân bay Oslo, nơi máy bay đã hạ cánh an toàn. Khách hàng vẫn ở trên máy bay trong khi nhà chức trách tiến hành kiểm tra an ninh".

Hành khách ở Olso đã được chuyển sang một máy bay khác để giảm thời gian chậm bay của họ. Ryanair đã đưa ra lời xin lỗi vì sự bất tiện này.

Đây là lời đe dọa đánh bom thứ hai đối với máy bay của Ryanair trong tuần này. Trước đó, một máy bay trong hành trình từ Krakow đến Dublin đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vào ngày 13/7 sau khi một ghi chú được phát hiện trong nhà vệ sinh cho rằng có chất nổ trên máy bay. Chuyến bay của Ryanair được chuyển hướng đến một sân bay khác. Cảnh sát cho biết, họ không tìm thấy bất kỳ điều gì khả nghi sau khi tiến hành kiểm tra.

Theo Quỳnh Chi/VTV.vn