Bầu cử Mỹ: Ông Trump liên tục thất thế

Một số khảo sát vừa công bố ngày 26-7 cho thấy các cử tri đang nghiêng về phía ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tại các bang Michigan, Florida và Arizona, ba bang chủ chốt mà Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng vào năm 2016.

Theo các nhà thăm dò, cách chống dịch Covid-19 của ông Trump đang gây bất lợi cho ông khi số ca nhiễm tại Mỹ đã vượt quá 4 triệu ca và hơn 146.000 người tử vong. Cuộc bầu cử Mỹ còn cách 100 ngày nhưng những cuộc bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu tại một số bang trong khoảng 5 tuần nữa.

Ông Joe Biden dẫn trước ông Trump trong các cuộc khảo sát tại 3 bang Michigan, Florida và Arizona. Ảnh: Reuters

Bản khảo sát của đài CNN cho thấy tỉ lệ ủng hộ của cử tri được hỏi với ông Biden và ông Trump lần lượt là 49% so với với 45% tại bang Arizona. Ông Biden cũng dẫn trước ông Trump 5%, với tỉ lệ 51% so với 46%, tại bang Florida. Tại bang Michigan, ứng cử viên đảng Dân chủ được 52% ý kiến ủng hộ, chênh lệch khá xa so với tỉ lệ 40% của ông Trump.

Theo khảo sát, các cử tri bang Arizona cho rằng ông Biden sẽ chống dịch Covid-19 và xử lý các vấn đề chủng tộc tốt hơn. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Trump lại nhiệt tình hơn, một yếu tố mà ông Trump và chiến dịch của ông đã nhấn mạnh.

Một số khảo sát cho thấy trong trường hợp cử tri không thích cả 2 ứng cử viên, số người nghiêng về phía ông Biden lại nhiều hơn so với ông Trump.

Theo tóm tắt của trang RealClearPolitic về các cuộc thăm dò lớn, bao gồm cả những cuộc thăm dò vào ngày 26-7, cho thấy ông Biden đã dẫn trước 4 điểm ở Arizona, 8,4 điểm ở Michigan và 7,8 điểm ở Florida.

Các cuộc khảo sát của đài CNN được tiến hành từ ngày 18-7 đến ngày 24-7 với sự tham gia của 873 cử tri ở bang Arizona, 880 người tại bang Florida và 927 người tại bang Michigan.

Theo Bảo Hạnh /NLĐO