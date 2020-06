Trung Quốc họp nước rút để thông qua dự luật an ninh Hong Kong

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ nhóm họp tiếp vào ngày 28-30/6 và được cho là nhằm thảo luận về luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong sau khi công bố chi tiết dự luật này.

Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPCSC) dự kiến sẽ nhóm họp từ ngày 28/6 đến 30/6 tới và nhiều khả năng sẽ thảo luận một lần nữa về dự luật an ninh Hong Kong. Chủ tịch NPCSC Li Zhanshu đưa ra quyết định này hôm qua 20/6.

Tân Hoa Xã cũng cho biết, cuộc họp sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề pháp luật liên quan đến đại lục, trong đó có dự luật về kiểm soát xuất khẩu.

Dự luật an ninh Hong Kong có thể được thảo luận tại cuộc họp vào cuối tháng này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. (Ảnh: SCMP) Việc NPCSC nhóm họp 2 lần trong vòng một tuần là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn đẩy nhanh việc thông qua dự luật với đặc khu Hong Kong.

Ông Tam Yiu-chung, đại biểu Hong Kong duy nhất tại NPCSC, cho biết: "Nếu họ (chính quyền đại lục) nói chúng ta triệu tập một cuộc họp và lắng nghe ý kiến của các đại biểu, thì không có gì đáng ngạc nhiên rằng họ muốn triệu tập một cuộc họp nữa để sớm hoàn tất việc này (thông qua dự luật an ninh Hong Kong)".

Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi truyền thông quốc gia Trung Quốc hé lộ chi tiết dự thảo luật an ninh Hong Kong. Theo đó, chính quyền đại lục sẽ lập ra một cơ quan an ninh tại Hong Kong để phân tích, đánh giá tình hình an ninh, thu thập thông tin và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia. Ngoài ra, dự luật cũng nêu rằng, Hong Kong sẽ lập một ủy ban mới để bảo vệ an ninh đặc khu, ủy ban này chịu sự giám sát và chỉ đạo của cơ quan do chính quyền trung ương lập ra.

Lãnh đạo đặc khu Hong Kong Carrie Lam sẽ đứng đầu ủy ban an ninh đặc khu và có quyền chỉ định các thẩm phán thụ lý các vụ án liên quan đến an ninh đặc khu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chính quyền ở Bắc Kinh vẫn có quyền bác bỏ phán quyết.

Giới chức Trung Quốc nói rằng, dự luật này nhằm đối phó với các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với thế lực nước ngoài, song nhiều nước bày tỏ quan ngại dự luật sẽ làm suy yếu nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” của Hong Kong.

Chi tiết dự luật được công bố hôm qua không đề cập đến chế tài đối với các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia cũng như liệu khi nào dự luật được thông qua và có hiệu lực. Một đại biểu Hong Kong cho biết dự luật có thể được thảo luận thêm và được thông qua sau một phiên họp vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

