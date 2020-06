Thượng viện Mỹ thông qua trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh Hong Kong

Thượng viện Mỹ ngày 25/6 đã thông qua dự luật nhằm tăng cường khả năng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc trừng phạt Trung Quốc vì ban hành luật an ninh Hong Kong.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen đề xuất Dự luật Quyền tự trị của Hong Kong vừa được Thượng viện Mỹ thông qua. (Ảnh: Bloomberg)

Theo Reuters, một trong 2 dự luật được thông qua cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt lên các cá nhân, tổ chức giúp Trung Quốc hạn chế quyền tự trị của Hong Kong. Dự luật cũng cho phép áp các lệnh trừng phạt đối với bất cứ tổ chức tài chính nước ngoài nào làm việc với các cá nhân này.

Một dự luật khác được Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley đưa ra là một nghị quyết lên án Trung Quốc vi phạm thỏa thuận 1984 về đảm bảo quyền tự trị của Hong Kong.

"Những điều mà chính phủ Trung Quốc đang làm với Hong Kong là không thể chấp nhận được", Thượng nghị sĩ Dân chủ Van Hollen, người đề xuất Dự luật về Quyền tự trị của Hong Kong, nói.

Dự luật trừng phạt trên vẫn cần được Hạ viện thông qua trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký.

Ông Hollen hy vọng Tổng thống Trump sẽ ký thông qua dự luật, nhưng cũng bày tỏ quan ngại rằng Nhà Trắng có thể đã áp lệnh trừng phạt theo luật hiện hành.

Quốc hội Trung Quốc đã thông qua áp luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong. Cuối tuần trước, sau kỳ họp kéo dài 3 ngày của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc đã công bố chi tiết dự luật an ninh Hong Kong.

Dự luật bao gồm việc thành lập một cơ quan an ninh quốc gia mới cho Hong Kong có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, xử lý các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia. Dự luật an ninh mới cấm các tổ chức, cá nhân ở Hong Kong tham gia vào các hoạt động đe dọa đến an ninh quốc gia. Dự luật có thể được thông qua vào cuối tháng này.

Giới chức Trung Quốc nói rằng, dự luật này nhằm đối phó với các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, dư luận quốc tế lo ngại dự luật sẽ làm suy yếu nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” của Hong Kong.

Theo Minh Phương/Dân Trí