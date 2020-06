108 người bị sét đánh chết ở Ấn Độ chỉ trong 2 ngày

Những tia sét dữ dội đã đánh trúng nhiều người, gây ra cái chết thảm thương cho hơn 100 người dân ở miền bắc Ấn Độ chỉ trong hai ngày mưa gió gần đây.

Sét đánh là hiện tượng phổ biến trong mùa mưa ở Ấn Độ - Ảnh: EPA

Theo đài BBC ngày 25-6, đội quản lý thảm họa của bang Bihar cho biết bang này có 88 người chết và 20 người bị thương đang được chữa trị ở bệnh viện do sét đánh trong ngày 24 và 25 tháng 6.

Cùng thời điểm, ở bang lân cận là Uttar Pradesh, nhà chức trách địa phương ghi nhận ít nhất 20 trường hợp bị sét đánh tử vong.

Ngoài ra, mưa to và giông sét còn làm hư hỏng và gãy đổ nhiều cây xanh, công trình nhà cửa.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết nhà nước đã triển khai nhiều hoạt động cứu trợ và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Hiện Ấn Độ đang bước vào mùa mưa và sét đánh là hiện tượng khá phổ biến. Nhà chức trách cảnh báo để tránh sét đánh, người dân cần đề cao cảnh giác, ở trong nhà khi trời mưa.

Lãnh đạo phụ trách quản lý thảm họa của bang Bihar, ông Lakshmeshwar Rai, nói với hãng tin AFP rằng năm 2020 là năm có nhiều giông sét nhất từng được ghi nhận ở bang Bihar trong những năm gần đây.

Theo thống kê chính thức, trong năm 2018, hơn 2.300 người ở Ấn Độ chết vì bị sét đánh. Kể từ năm 2005, mỗi năm quốc gia này có ít nhất 2.000 người chết do sét đánh.

Một trong những lý do Ấn Độ có nhiều vụ tử vong thương tâm do sét đánh là vì nước này có nhiều người phải làm việc ngoài trời, kể cả khi mưa gió, so với các nước khác trên thế giới. Làm việc ngoài trời trong mưa khiến chúng ta có nguy cơ bị sét đánh cao hơn.

Trong năm 2018, có lần bang Andhra Pradesh ghi nhận 36.700 cú sét đánh trong vòng 13 tiếng.

Theo BBC, để đảm bảo an toàn khi có sét, người dân nên tìm chỗ trú ẩn an toàn, trong nhà hoặc trong xe hơi; rời khỏi những nơi có không gian mở như đỉnh đồi, cánh đồng.

Nếu không có chỗ trú, hãy ngồi thật gọn để ít thu hút sét tối đa. Tư thế được gợi ý là ngồi khép sát hai chân, đầu cúi vào đầu gối, hai tay ôm lấy đầu gối. Nếu đang ở nơi có nước như biển, ao hồ, cần rời khỏi mặt nước càng nhanh càng tốt và tìm chỗ trú trong bờ.

Theo HỒNG VÂN/Tuổi Trẻ Online