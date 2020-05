Tổng thống Putin: Nga tổ chức lại lễ duyệt binh Ngày chiến thắng vào 24/6

Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị tổ chức lại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 24/6 và cuộc tuần hành "Trung đoàn bất tử" vào 26/7.

Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2019. (Ảnh: Kremlin.ru)

Ngày 26/5, tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức lại vào ngày 24/6.

“Tôi yêu cầu chuẩn bị lễ duyệt binh quân sự để vinh danh lễ kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở thủ đô Matxcơva và các thành phố khác. Chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 24/6”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cũng cho biết, cuộc tuần hành của "Trung đoàn bất tử" dự kiến ​​vào ngày 26/7, đúng vào Ngày Hải quân Nga.

Tổng thống Putin lưu ý rằng, vì lý do khách quan, không thể đảm bảo các yêu cầu an ninh nghiêm ngặt cho cuộc diễu hành của “Trung đoàn Bất tử”, với sự tham gia của hàng triệu người. Do đó, chương trình sẽ lùi lại 1 tháng sau lễ duyệt binh.

Tại cuộc họp trực tuyến, nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu Bộ trưởng Shoigu thực hiện chặt chẽ các quy định nhằm loại bỏ bất kỳ rủi ro sức khỏe cho những người tham gia.

"Tôi ra lệnh phải đảm bảo nghiêm ngặt nhất các yêu cầu an toàn sức khỏe trong quá trình chuẩn bị và tiến hành lễ duyệt binh. Cần phải hạn chế và thậm chí loại bỏ những rủi ro cho tất cả những người tham gia", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết, ông đưa ra quyết định trên, bởi vì tình hình các khu vực của đất nước dần ổn định, và Các Lực lượng Vũ trang Nga vẫn bảo đảm an toàn sau khi Nga đã vượt qua đỉnh dịch bệnh.

Ông Putin cũng lưu ý rằng, trong thời gian khó khăn quân đội Nga vẫn tiếp tục huấn luyện quân sự, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong thời gian dịch COVID-19, nhờ các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, quân đội Nga đã được bảo vệ khỏi nguy cơ lây nhiễm.

Hiện người đứng đầu nước Nga chưa cho biết liệu lễ duyệt binh mừng 75 năm Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức với nhiều khách mời và khán giả tham dự hay không.

Theo Phong Vũ/VTC.vn