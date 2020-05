Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, ông vẫn tiếp tục dẫn dắt cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo cắt tài trợ vĩnh viễn và rút khỏi tổ chức.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 19/5 đã lên tiếng bảo vệ vai trò của tổ chức y tế đứng đầu thế giới sau cảnh báo của Mỹ.

"WHO vẫn luôn giữ cam kết minh bạch, có trách nhiệm và liên tục cải thiện. Chúng tôi muốn minh bạch và trách nhiệm hơn bất cứ ai. Chúng tôi sẽ tiếp tục vai trò dẫn dắt chiến lược để phối hợp hành động toàn cầu", ông Tedros phát biểu trong cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng Y tế Thế giới với đại diện của 194 quốc gia thành viên ngày 19/5.

Người đứng đầu WHO cũng nhấn mạnh thêm: "Đánh giá và rút ra bài học đã nằm trong ADN của WHO... Vấn đề quan trọng nhất là sinh mạng con người, điều đó cần được coi là trung tâm của mọi hành động và lời nói. Trọng tâm hiện tại của WHO là đối phó với đại dịch bằng mọi công cụ mà chúng tôi có".

Bình luận trên được đưa ra sau cảnh báo của Tổng thống Trump. Chủ nhân Nhà Trắng ngày 18/5 đã đăng tải một bức thư dài 4 trang gửi cho Tổng giám đốc WHO Tedros trên tài khoản Twitter. Trong bức thư này, ông Trump cáo buộc WHO đã "sai lầm" trong cách ứng phó đại dịch. Ông Trump cảnh báo, nếu WHO không cam kết cải thiện đáng kể trong vòng 30 ngày tới, Mỹ sẽ "đóng băng" tài trợ dành cho WHO và cân nhắc rút khỏi tổ chức này.

"Tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, thông báo với ông rằng, nếu WHO không cam kết thay đổi đáng kể trong 30 ngày tới, tôi sẽ lập tức đóng băng ngân sách của Mỹ cho WHO và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi trong tổ chức", Reuters trích dẫn một đoạn trong lá thư của ông Trump.

Giới chức Mỹ đã liên tục chỉ trích WHO, cho rằng WHO “thiên vị” Trung Quốc, chậm trễ ứng phó dịch. Tháng trước, ông Trump đã thông báo tạm ngừng tài trợ cho WHO. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO với khoảng 450 triệu USD mỗi năm.

Trong một diễn biến liên quan khác, tại cuộc họp trực tuyến hôm qua, 194 thành viên của WHO đã thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về các ứng phó quốc tế với đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nghị quyết không đề cập đến một quốc gia cụ thể nào. Ông Tedros trước đó cũng cam kết sẽ đánh giá độc lập để xem xét WHO đã làm tốt hay chưa trong việc xử lý vấn đề đại dịch Covid-19.

Theo Minh Phương/Dân Trí