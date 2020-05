Nga tính thử vaccine phòng Covid-19, Ấn Độ dỡ phong tỏa một số nơi

Tính đến sáng 31/5, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 6,1 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 370.000 ca đã tử vong.

Số liệu thống kê trên trang Worldometers cho thấy, nước Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới cả về số lượng người nhiễm Covid-19 lẫn số ca tử vong. Trong 24 giờ qua, quốc gia này đã có thêm gần 21.000 ca nhiễm mới và 971 người tử vong, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt 1.814.477 và 105.513.

Tổng thống Donald Trump hôm 29/5 (giờ Mỹ) tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ và đóng góp tài chính vào Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với lý do cách xử lý đại dịch Covid-19 không phù hợp của tổ chức này. Tuy nhiên, một nhóm các bác sĩ về bệnh truyền nhiễm cũng như nhà khoa học thuộc Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ nhận định việc chính quyền Washington rút khỏi WHO sẽ khiến công cuộc chống lại dịch Covid-19 khó khăn hơn.

“Mỹ rút khỏi WHO không chỉ khiến việc chống dịch Covid-19 trên toàn cầu khó khăn hơn, mà điều này cũng không giúp nước này thúc đẩy những cải cách cần có tại WHO. Đồng thời động thái trên cũng sẽ làm suy yếu nỗ lực chống lại các mối đe dọa sức khỏe đối với trẻ em Mỹ. Do vậy, chúng tôi kêu gọi chính phủ xem xét lại cũng như tiếp tục chung tay với WHO nhằm chống lại dịch Covid-19, đồng thời thúc đẩy sức khỏe cho trẻ em trên toàn cầu”, CNN trích lời kêu gọi của các bác sĩ thuộc Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ cho biết.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Ảnh: TASS

Nước Nga trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm gần 9.000 trường hợp nhiễm và 181 ca tử vong do virus Sars-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 396.575 và 4.555.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 30/5 cho biết, các nhà khoa học nước này đang lên kế hoạch bắt đầu những cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng Covid-19 trong vòng hai tuần nữa.

“Chúng tôi luôn lưu ý rằng loại vaccine được dùng để chống lại dịch bệnh (Covid-19) cần phải an toàn. Các cuộc thử nghiệm đang tiếp tục và chúng tôi đang lên kế hoạch khởi động hàng loạt cuộc thử nghiệm lâm sàng trong vòng hai tuần tới”, TASS trích lời ông Murashko nói.

Trung Quốc ngày 30/5 ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 ở nước này lên 82.999 ca.

Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản nhà nước Trung Quốc hôm 30/5 nhận định vaccine Covid-19 do nước này sản xuất sẽ sớm được đưa ra thị trường. Theo đó, có hơn 2.000 người tham gia các cuộc thử nghiệm được tiêm vaccine từ các công ty chế phẩm sinh học Vũ Hán và Bắc Kinh, và đợt thử nghiệm thứ nhất đã thành công. Nếu thuận lợi, vaccine phòng bệnh do Trung Quốc sản xuất sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

AP trích nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, nước này sẽ tái mở cửa một số hoạt động dịch vụ bên ngoài những khu nhiễm bệnh. Theo đó, giai đoạn mở cửa sẽ bắt đầu từ ngày 1/6 tới tại các khu vực tôn giáo và đền thờ, khách sạn, nhà hàng. Các trung tâm mua sắm nằm bên ngoài ổ dịch sẽ được mở cửa trong ngày 8/6.

Trong khi đó các ga tàu, trường học tại quốc gia Nam Á này sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi tình hình dịch bệnh được cải thiện.

Giáo sư John Edmunds thuộc Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London ngày 30/5 đưa ra cảnh báo rằng, Chính phủ Anh đang liều lĩnh khi quyết định dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa trong khi công tác kiểm tra theo dõi dịch bệnh chưa hoàn thiện. Và điều này có thể sẽ khiến nước Anh một lần nữa mất kiểm soát tình hình dịch bệnh.

“Việc kiểm tra và theo dõi (dịch bệnh) mới bắt đầu vài ngày trước, nên chúng ta không chắc chắn các biện pháp đó có hoạt động hiệu quả hay không. Tôi thấy điều này khá nguy hiểm”, Reuters trích lời ông Edmunds cho biết.

Theo VietNamNet