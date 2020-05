Hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã tranh cãi liên quan tới việc Bắc Kinh đưa ra dự luật an ninh với đặc khu Hong Kong.

Một phiên họp của Liên Hợp Quốc (Ảnh minh họa: Reuters)

Reuters đưa tin, phái đoàn Mỹ và Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc ngày 27/5 đã “đấu khẩu” sau khi Bắc Kinh bác yêu cầu từ Washington về việc mở một cuộc họp Hội đồng Bảo an liên quan tới kế hoạch của Trung Quốc đưa ra dự luật an ninh quốc gia đối với đặc khu Hong Kong.

Trong một thông báo, phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhận định rằng đây là “một vấn đề cấp bách nhận được sự quan tâm của toàn cầu liên quan tới hòa bình và an ninh quốc tế” và cần sự chú ý của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Ambassador Zhang sau đó đã viết trên Twitter rằng Bắc Kinh “dứt khoát bác bỏ yêu cầu vô căn cứ nói trên" vì dự luật an ninh quốc gia cho Hong Kong là vấn đề nội bộ và “không liên quan tới nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an”.

Mỹ và Trung Quốc hiện đang căng thẳng vì đại dịch Covid-19. Washington nhiều lần tỏ ra hoài nghi về sự minh bạch của Bắc Kinh trong nỗi lực chống lại bệnh dịch khởi phát từ Vũ Hán, Hồ Bắc năm ngoái. Trung Quốc khẳng định nước này minh bạch về Covid-19.

Mỹ sau đó nói rằng việc Trung Quốc phản đối cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề Hong Kong cùng với “sự che đậy về Covid-19, các hành vi liên tục vi phạm các cam kết về nhân quyền, các động thái phạm pháp trên Biển Đông cho thấy Bắc Kinh đang không hành động như một nước thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc”.

Đáp trả, Đại sứ Zhang của Trung Quốc cáo buộc Mỹ là quốc gia “gây rối trên thế giới” và “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Dự luật an ninh Hong Kong được trình lên quốc hội Trung Quốc trong phiên khai mạc kỳ họp quốc hội tại Bắc Kinh hôm 22/5. Dự luật này cấm các hoạt động ly khai, lật đổ cũng như sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề của đặc khu. Dự luật được cho là có thể mở đường để Trung Quốc đại lục lập các cơ quan an ninh tại Hong Kong.

Mỹ cân nhắc các phương án trừng phạt Trung Quốc

Reuters dẫn lời các các quan chức và nguồn thạo tin trong chính quyền Mỹ cho biết, Washington đang vạch ra nhiều phương án trừng phạt Trung Quốc về vấn đề dự luật an ninh Hong Kong. Các phương án này bao gồm lệnh trừng phạt, mức thuế quan mới và lệnh hạn chế với các công ty Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 27/5 nói rằng Hong Kong không còn được hưởng quyền tự chủ, dẫn tới việc đặc khu có thể mất đi các ưu đãi thương mại từ Mỹ.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố rằng dự luật an ninh quốc gia sẽ không gây đe dọa tới tới cơ chế tự chủ cao của Hong Kong.

Theo Reuters, một trong những đòn trừng phạt đầu tiên của Mỹ có thể là nhằm vào các quan chức, chính phủ, thực thể an ninh và công ty Trung Quốc liên quan tới việc thực thi dự luật an ninh quốc gia.

Ông David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, cho biết các đòn trừng phạt của Mỹ có thể liên quan tới kinh tế và vấn đề thị thực. Ông cũng nhấn mạnh các biện pháp này sẽ được điều chỉnh để giảm bớt tác động lên người dân Hong Kong và các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại đặc khu.

Theo Đức Hoàng/Dân Trí