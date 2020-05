Bản tin Covid- 19 sáng 16/5: Toàn cầu có trên 4,6 triệu ca nhiễm, trên 308.000 người tử vong

(Baoquangngai.vn)- Theo thống kê, tính đến 7 giờ ngày 16/5, thế giới ghi nhận tổng cộng 4.624.034 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 308.450 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 1.757.128 người.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 95.994 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 4.935 người tử vong. Nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục đẩy mạnh nới lỏng các hạn chế phòng dịch, trong khi tình hình vẫn diễn biến đáng lo ngại ở các nước Mỹ Latinh.

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với 1.481.887 ca nhiễm và 88.400 ca tử vong (tăng 1.488 ca). Giáo sư Y khoa và lão khoa Thomas Perls tại Đại học Y Boston nhận định, tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ có thể tăng gấp đôi so với thống kê hiện tại, đặc biệt là ở New York, nếu tính cả những ca tử vong trong các viện dưỡng lão. Ông cho rằng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 sẽ tăng lên 60.000 người, so với con số thống kê 30.000 người ở thời điểm hiện tại, nếu bao gồm cả những ca đã tử vong trong các viện dưỡng lão.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Mexico và Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong tăng đột biến. Cụ thể, trong 24 giờ qua Brazil có 15.305 ca nhiễm mới và 824 ca tử vong. Tổng số ca COVID-19 tại nước này đã tăng lên lên 218.223, trong đó 14.817 ca tử vong.

Mexico ghi nhận 2.409 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên 42.595, và 257 ca tử vong trong tổng số 4.477 trường hợp. Chile cũng có thêm 2.502 ca mắc bệnh trong ngày, tổng số ca là 39.542, trong đó có 394 ca tử vong.

Ngày 15/5, Đức thông báo sẽ nới lỏng các quy định cách ly đối với những người đến từ Liên minh Châu Âu (EU), khu vực Schengen và Anh. Theo Bộ Nội vụ Đức, lực lượng chức năng sẽ chỉ khuyến cáo những người đến từ các nước có số ca mắc COVID-19 cao đi cách ly. Trong khi đó, yêu cầu cách ly bắt buộc 2 tuần vẫn áp dụng đối với những người đến từ các nước không thuộc EU.

Trong ngày 15/5, Italy ghi nhận 789 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 223.885 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong đã là 31.610 trường hợp (tăng 242 ca). Các quy định nới lỏng việc tự do đi lại giữa các vùng của người dân Italy đã được đệ trình lên Thủ tướng nước này.

Cũng trong ngày 15/5, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận số ca tử vong do mắc COVID-19 ở mức thấp nhất kể từ ngày 11/5. Theo đó, Tây Ban Nha chỉ xác định 138 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 27.459 người. Trong khi đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha hiện là 274.367 người.

Ngày 15/5, Iran thông báo nước này ghi nhận 2.102 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm theo ngày cao nhất tại nước này kể từ tháng Tư đến nay. Như vậy, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này là 116.635 ca, trong khi số ca tử vong là 6.902 ca.

Chính quyền thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc cho biết đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hơn 3 triệu người trong tổng số 11 triệu dân ở thành phố này. Chương trình xét nghiệm được triển khai với toàn bộ người dân trong 10 ngày sau khi phát hiện ổ lây nhiễm mới kể từ khi thành phố mở cửa trở lại ngày 8/4 sau 76 ngày bị phong tỏa do dịch COVID-19. Đã có 6 ca nhiễm mới được xác nhận trong các ngày 11/5 và 12/5 ở một khu nhà thuộc quận Đông Tây Hồ.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 15/5, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 66.157 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 1.541 ca so với 1 ngày trước. Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 2.078 người dân trong khu vực, tăng 49 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 21.166 trường hợp. Trong vòng 24 giờ qua, Singapore vẫn là quốc gia có số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất khu vực với 793 ca. Toàn khối chỉ có Philippines và Indonesia là hai quốc gia ghi nhận các ca tử vong, trong khi 6 quốc gia bao gồm Việt Nam, Myanmar, Brunei, Campuchia, Timor Leste và Lào tiếp tục không ghi nhận các ca mắc bệnh và tử vong mới.

