Hơn 10.000 người nhiễm virus corona bên ngoài Trung Quốc

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca nhiễm virus corona bên ngoài Trung Quốc đã vượt quá con số 10.000 người tính đến ngày 3/3.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP)

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 3/3, ít nhất 10.566 người nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại 72 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, trong đó có ít nhất 1.792 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Tại thời điểm thống kê của WHO, số ca tử vong vì Covid-19 ở bên ngoài Trung Quốc đã lên tới ít nhất 166 trường hợp, trong đó có ít nhất 37 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua.

“8 nước thành viên mới, gồm Andorra, Jordan, Latvia, Morocco, Bồ Đào Nha, Ả rập Xê út, Senegal, và Tunisia, đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua”, báo cáo của WHO cho biết.

Tại Trung Quốc đại lục, nơi khởi phát dịch corona, số ca nhiễm Covid-19 đã lên tới gần 80.304 người, trong khi số ca tử vong là 2.946 người tính đến thời điểm hiện tại. Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới tính đến ngày 3/3 khoảng 92.144 người.

Ngoài Trung Quốc, 3 nước gồm Hàn Quốc, Italia và Iran đã trở thành những “ổ dịch” corona lớn trên thế giới. Số người tử vong và nhiễm Covid-19 tại các điểm nóng trên dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới.

Italia là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch corona tại châu Âu khi có tới 79 người tử vong tính đến ngày 3/3.

Tại Iran, hơn 2.300 người đã bị nhiễm Covid-19, trong khi số ca tử vong lên tới 77 người.

Hàn Quốc hôm qua xác nhận khoảng 5.200 ca nhiễm Covid-19, còn số ca tử vong là 28 người.

Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng lên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết vẫn có khả năng kiểm soát được dịch bệnh.

“Đây không phải đường một chiều. Chúng ta có thể đẩy lùi được virus”, ông Tedros khẳng định.

WHO nhiều lần được hỏi về lý do vẫn chưa tuyên bố dịch corona là đại dịch. Ông Tedros cho biết WHO sẽ công bố dịch corona là đại dịch nếu có bằng chứng, còn ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có đủ cơ sở để kết luận.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 2/3, ông Tedros cho biết trong vòng 24 giờ, số ca nhiễm mới virus corona chủng mới ở bên ngoài đã tăng gấp gần 9 lần so với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, ông Tedros cũng nói rằng nhiều nước đã kiểm soát được virus corona và không ghi nhận thêm các ca nhiễm mới trong 2 tuần gần đây.

Tổng giám đốc WHO hôm qua cảnh báo sự khan hiếm về khẩu trang, kính bảo hộ và thiết bị bảo hộ dành cho các nhân viên y tế trên toàn thế giới.

“Chúng tôi lo ngại rằng năng lực ứng phó dịch của các nước đang gặp khó khăn do sự thiếu hụt nghiêm trọng và ngày càng tăng về nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân toàn cầu. Tình trạng này xảy ra do nhu cầu, tích trữ và lạm dụng ngày càng tăng lên”, ông Tedros cho biết.

“Chúng ta không thể ngăn chặn Covid-19 nếu không bảo vệ các nhân viên y tế của chúng ta”, Tổng giám đốc WHO nói, đồng thời cho biết giá khẩu trang y tế đã tăng gấp 6 lần.

Theo ông Tedros, WHO đã chuyển hơn nửa triệu lô vật dụng bảo hộ cá nhân tới 27 quốc gia, tuy nhiên nguồn cung đang cạn kiệt nhanh chóng. Ông kêu gọi tăng cường sản xuất các mặt hàng này, đồng thời cho biết để ứng phó với dịch corona, cần tới 89 triệu khẩu trang y tế, 76 triệu đôi găng tay và 1,6 triệu kính bảo hộ mỗi tháng.

Theo Thành Đạt/Dân Trí