California có ca tử vong đầu tiên, 11 người chết vì virus Covid-19 tại Mỹ

Bang California đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên, nâng tổng số người thiệt mạng tại Mỹ vì virus corona chủng mới (Covid-19) lên 11.

Hoạt động khử trùng trên một xe buýt ở Mỹ (Ảnh: AFP)

SCMP ngày 5/3 đưa tin, Mỹ đã có 11 người chết vì virus corona chủng mới sau khi bang California ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì mầm bệnh. Đây cũng là người đầu tiên thiệt mạng vì Covid-19 ngoài bang Washington.

Theo các quan chức y tế, ca tử vong ngày 4/3 ở California liên quan tới một người lớn tuổi ở trung tâm y tế Kaiser Permanente Roseville, phía bắc thủ phủ Sacramento và người này có bệnh lý nền từ trước đó.

Quan chức y tế hạt Placer, California Aimee Sisson cho hay: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người thân của bệnh nhân này. Cái chết này là một thông tin không may mắn trong nỗ lực chống lại bệnh dịch chúng tôi đang thực hiện. Đây là ca tử vong mà chúng tôi không bao giờ muốn phải chứng kiến”.

Theo quan chức Sisson, 10 nhân viên chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế trên và 5 nhân viên cấp cứu đã bị cách ly sau khi có tiếp xúc với bệnh nhân. Theo Los Angeles Times, 15 người này chưa ai biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh.

Theo giới chức y tế Placer, bệnh nhân nói trên bị xét nghiệm kết quả dương tính với virus corona chủng mới hôm 3/3 và dường như bị phơi nhiễm từ ngày 11-21/2 trên du thuyền mang tên Princess đi từ Mexico tới San Francisco.

Hiện Washington vẫn đang là bang chịu nhiều thiệt hại nhất vì virus corona chủng mới. Tính tới ngày 4/3, khu vực Seattle của bang này đã có 39 ca nhiễm Covid-19 và 10 ca tử vong. Một số ca có liên quan tới một cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi.

Hạt King của bang Washington đã thông qua việc mua một nhà nghỉ ở Kent để làm cơ sở cách ly cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Quan chức hạt King nói rằng các phòng tại nhà nghỉ đều có máy sưởi và hệ thống điều hòa không khí có thể tránh việc lây nhiễm bệnh từ phòng này qua phóng khác. Theo thông báo, chi phí cải tiến và vận hành cơ sở này trị giá 5,5 triệu USD và lấy từ nguồn quỹ dự phòng của hạt.

Tại bang New York, 3 thành viên của một gia đình và hàng xóm của một ca xác nhận nhiễm trước đó cho ra kết quả dương tính với virus corona, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 6. Khoảng 1.000 người sống ở hạt Westchester, New York - nơi gia đình nhiễm bệnh sinh sống - đã tự cách ly vì có thể bị phơi nhiễm với mầm bệnh, Thống đốc New York Andrew Cuomo xác nhận.

Theo thống kê của đại học John Hopkins, hơn 50 người ở bang California đã bị chẩn đoán nhiễm viurs corona, trong khi tổng số ca nhiễm bệnh ở Mỹ được cho là 138. Theo CNN, số ca nhiễm ở Mỹ hiện là 149 và 13 bang đã có các ca mang virus Covid-19.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 4/3 khẳng định rằng rủi ro người dân Mỹ có thể nhiễm Covid-19 hiện vẫn ở mức thấp.

Hạ viện Mỹ vào cùng ngày đã thông qua dự luật về gói phản ứng với virus corona trị giá 8,3 tỷ USD trong nỗ lực ngăn dịch không lây lan. Tỉ lệ ủng hộ/phản đối dự luật là 415/2. Dự luật này sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét.

Theo Đức Hoàng/Dân Trí