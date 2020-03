Cập nhật ngày 8/3: Dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng ra nhiều quốc gia

(Baoquangngai.vn)- Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với những ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại Maldvies, Paraguay, thủ đô Washington D.C (Mỹ) hay ca tử vong đầu tiên tại Argentina trong khi số lượng người nhiễm chủng mới liên tục được cập nhật ở nhiều nước.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, thế giới, đến 9h30 ngày 8/3/2020 ghi nhận 105.984 trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại 94 quốc gia và vùng lãnh thổ; 3.586 trường hợp tử vong tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều nhất là Trung Quốc lục địa (3.070), Italy (233) và Iran (145).

Tại Châu Á

Maldives ngày 7/3 đã thông báo 2 ca đầu tiên được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Hai người nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên của một khu nghỉ dưỡng du lịch và được cho là đã lây bệnh từ một du khách người Italy, người đã trở về Italy và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Singapore ngày 7/3 cho biết, nước này ghi nhận thêm 8 ca nhiễm bệnh Covid-19, nâng tổng số ca được xác nhận mắc bệnh trên đảo quốc này lên 138 trường hợp. Bốn trong số 8 ca mới có liên quan đến ổ dịch mới tại địa điểm tổ chức dạ tiệc của nhà hàng Joy Garden ở miền Tây Singapore. Tính tới nay đã có 21 ca được thông báo nhiễm SARS-CoV-2 tại ổ dịch này.

Malaysia hôm qua đã thông báo có thêm 10 ca mắc Covid-19, đều tiếp xúc gần với bệnh nhân 33, nâng tổng số người nhiễm lên con số 93. Cũng theo thông tin trên, trong số 10 ca nhiễm mới có 4 ca là 85, 86, 87 và 93 tiếp thúc gần cấp độ 1 với ca 33. Ngoài ra, 6 ca khác có tiếp xúc gần cấp độ 2 với bệnh nhân 33.

Hàn Quốc đã tiến hành cách ly một khu dân cư có gần 1/3 số cư dân bị nhiễm virus corona mới và hầu hết các ca được xem có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu. Tính trên phạm vi toàn quốc, Tân Thiên Địa có liên quan tới khoảng 60% tổng số ca xác nhận mắc Covid-19 tại Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện ghi nhận 6.767 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có hơn 5.000 ca ở Daegu và tỉnh North Gyeongsang lân cận.

China Daily dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 7/3, nước này có thêm 44 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 41 ca ở tâm dịch Hồ Bắc. Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận 27 ca tử vong vì Covid-19 đều ở tâm dịch Hồ Bắc. Đây là ngày Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca nhiễm mới và số ca tử vong thấp nhất. Tính đến hết ngày 7/3, Trung Quốc có tổng cộng 3.097 ca tử vong và 80.695 ca mắc Covid-19.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Tại Châu Âu

Italy ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong ngày 7/3 là 36 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên đến 233 người. Trong khi đó, số ca mới nhiễm SARS-CoV-2 cũng tăng mạnh khi chỉ trong một ngày đã ghi nhận đến 1.247 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại tâm dịch của Châu Âu lên đến 5.883 người.

Dịch Covid-19 chỉ mới bắt đầu bùng phát tại Italia khoảng 15 ngày, song đến nay nước này đã trở thành điểm nóng bùng phát dịch với số người chết chỉ sau Trung Quốc và số ca nhiễm chỉ sau Hàn Quốc và Iran. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 6/3 đã hối thúc giới chức Italia tập trung quyết liệt vào các biện pháp ngăn chặn dịch lan rộng.

Trước sự gia tăng nhanh chóng số lượng người mắc bệnh-19 tại CH Czech chủ yếu do đã từng đến Italy hoặc tiếp xúc với những người đã từng tới Italy, chính phủ CH Czech đã áp dụng biện pháp khẩn cấp cách ly 14 ngày bắt buộc đối với công dân Czech cũng như người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Czech trở về từ Italy.

Quốc gia này đã có 21 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 20 trường hợp gần đây tới Italy hoặc tiếp xúc với những người đã đi Italy. Theo Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech, thời gian tới số lượng trường hợp nhiễm Covid-19 tại CH Czech sẽ tiếp tục gia tăng.

Bộ Y tế Pháp ngày 7/3 cho hay, Pháp đã có thêm 2 người tử vong vì mắc Covid-19 do virus corona mới gây ra, nâng tổng số người tử vong tại nước này lên con số 11. Theo tuyên bố của Bộ Y tế Pháp, một nạn nhân ở vùng phía bắc nước Pháp, một người ở vùng Normandy. Pháp cũng thông báo ghi nhận 103 ca nhiễm mới so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên 716.

Du khách thăm quan tháp Eiffel tại thủ đô Paris (Ảnh: Getty)

Tại Anh, giới chức y tế nước này thông báo tổng số người nhiễm virus corona tăng lên 206, với 43 ca nhiễm mới được phát hiện. Cho tới nay, Anh ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Trong khi đó, Đức thông báo số người nhiễm virus corona tính tới sáng nay đã tăng lên 684 người, trong bối cảnh lo ngại về tác động ngày càng gia tăng của dịch bệnh đối với một trong những nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại nhất thế giới. Là quốc gia đông dân nhất ở Tây Âu, Đức hiện có nhiều ca nhất ở châu Âu chỉ sau Italia nhưng chưa ghi nhận ca tử vong vào.

Hy Lạp ngày 7/3 cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm SARS-CoV-2 nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 66 trường hợp.

Tại Châu Mỹ

Ngày 7/3, thủ đô Washington của Mỹ đã xác nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Trước đó cùng ngày, Thống đốc bang New York của Mỹ Andrew Cuomo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca được xác nhận nhiễm Covid-19 ở bang Đông Bắc này lên đến con số 76 người. New York - thủ phủ đông dân cư nhất của bang, hiện đã có 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, hạt Westchester County cũng ghi nhận thêm 23 ca so với một ngày trước đó, lên đến 57 trường hợp.

Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), hiện Mỹ ghi nhận 330 ca bệnh ở 29 bang, 21 ca trên du thuyền Grand Princess và 49 ca là công dân hồi hương từ các vùng có dịch ở nước ngoài. Số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ cũng đã lên 19 trường hợp, trong đó 16 trường hợp liên quan đến viện dưỡng lão Life Care Center ở Washington.

Bộ Y tế Argentina ngày 7/3 thông báo, một người đàn ông 64 tuổi đã tử vong tại nước này sau khi được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ Latinh.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Twitter, Bộ Y tế Paraguay đã xác nhận ca đầu tiên ở nước này nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Hiện bộ trên chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về trường hợp này, dự kiến ngay trong ngày Bộ Y tế Paraguay sẽ tổ chức một cuộc họp báo nhằm thông tin về vấn đề này.

Tại Trung Đông - Châu Phi

Ông Hamid Suri, một thành viên của Trung tâm chống virus corona Iran cho hay SARS-CoV-2 đã lây lan tại gần 100 thành phố ở Iran. Iran là một trong những quốc gia có tốc độ lây lan Covid-19 nhanh trên thế giới, hiện ghi nhận 5.823 người lây nhiễm, trong đó 145 người đã tử vong.

Hoạt động xịt khử trùng tại Tehran, Iran (Ảnh: DPA) Iran hiện là một trong những nơi ghi nhận nhiều ca tử vong nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Thủ đô Tehran là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cả nước với 1.539 ca nhiễm virus dù tình hình ở các tỉnh phía bắc đang diễn biến theo chiều hướng khá phức tạp.

Bộ Y tế Nam Phi ngày 7/3 thông báo, nước này vừa ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 2, là một nữ du khách 39 tuổi trở về từ Italy cùng nhóm với trường hợp thứ nhất nhiễm Covid-19 mà Nam Phi công bố hôm 5/3. Hiện người phụ nữ này đã được cách ly tại một bệnh viện ở tỉnh Gauteng - nơi có thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg.

Bộ Y tế Ai Cập ngày 7/3 xác nhận nước này đã ghi nhận thêm 33 ca mắc bệnh Covid-19. Bộ trưởng Y tế Hala Zayed cho biết, các trường hợp mới này ở trên chiếc du thuyền sông Nile ở Luxor. Trước đó, ngày 6/3, nhà chức trách nước này thông báo đã phát hiện thêm 12 ca nhiễm SARS-CoV-2.

PV (tổng hợp)