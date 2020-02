Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định thế giới đang đối diện với tình trạng thiếu khẩu trang, găng tay, áo choàng và các thiết bị bảo vệ khác trước sự lây lan của virus corona chủng mới (nCoV).

Tổng giám đốc tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thừa nhận thế giới đang đối diện với tình trạng thiếu khẩu trang - Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp ban điều hành WHO ngày 7-2 tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Tedros cho biết WHO đã gửi các bộ xét nghiệm, khẩu trang, găng tay, khẩu trang bảo hộ chuyên dụng và đồ bảo hộ đến tất cả các khu vực.

"Tuy nhiên, như quý vị có thể hình dung, thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nặng nề về thiết bị bảo hộ. Tôi sẽ nói chuyện với mạng lưới chuỗi cung ứng để xác định các nút thắt cổ chai và tìm giải pháp và đốc thúc nhằm đảm bảo công bằng trong phân phối thiết bị".

Ông Tedros lưu ý trong 2 ngày qua, số ca nhiễm bệnh mới ở Trung Quốc có giảm, đây là một tin tức tốt nhưng chúng ta vẫn cần thận trọng mà không quá lạc quan vào điều này vì con số có thể sẽ tăng trở lại.

WHO lo ngại thế giới thiếu khẩu trang và thiết bị bảo hộ y tế - Ảnh 2.

Từ trái qua: Bác sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp y tế của WHO, Tổng giám đốc tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, bà Maria van Kerkhove, người đứng đầu đơn vị nghiên cứu các loại bệnh mới của WHO - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, trong cuộc họp của WHO cho các quốc gia thành viên, đã có ý kiến thảo luận về việc đặt tên cho virus - xuất hiện ở một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán miền trung Trung Quốc vào cuối tháng 12. WHO vốn chỉ định tên tạm thời cho bệnh viêm đường hô hấp cấp này là 2019-nCOV.

Bà Maria van Kerkhove, người đứng đầu đơn vị nghiên cứu các loại bệnh mới của WHO cho biết: "Chúng tôi cho rằng điều rất quan trọng là chúng ta đặt một cái tên tạm thời và không có địa danh nào gắn với tên gọi đó. Tôi chắc quý vị đã thấy nhiều phương tiện truyền thông gọi đây là virus Vũ Hán, virus Trung Quốc. Chúng tôi muốn không có sự kỳ thị nào liên quan đến virus này, vì vậy WHO đã tạm đặt tên gọi là 2019-nCoV".

Bác sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp y tế của WHO, nhấn mạnh: "Cần đảm bảo có những hành động và phản ứng quốc tế chống lại sự kỳ thị. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đảm bảo không có sự kỳ thị liên quan đến căn bệnh do nCoV gây ra.

Việc kỳ thị các cá nhân dựa trên sắc tộc là hoàn toàn không thể chấp nhận được và nó cần phải dừng lại. Chính phủ các nước có trách nhiệm thông báo với người dân của mình về vấn đề này".

Theo HỒNG VÂN/Tuổi Trẻ Online