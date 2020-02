WHO cảnh báo bùng phát dịch từ những ca nhiễm virus corona ngoài Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng sự lây lan của những ca nhiễm virus corona chủng mới trong số những người không tới Trung Quốc có thể là “ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên đám cháy lớn”.

Các quan chức WHO đã bày tỏ lo ngại về những trường hợp nhiễm virus corona chủng mới tại Pháp và Anh, trong khi những người này chưa từng có bất kỳ lịch sử đi lại nào tới Trung Quốc.

“Việc phát hiện số lượng nhỏ những trường hợp này có thể là ngọn lửa thổi bùng lên đám cháy lớn, nhưng bây giờ nó vẫn chỉ là một ngọn lửa”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên hôm 10/2 tại trụ sở của tổ chức này ở Geneva, Thụy Sĩ.

Giới chức y tế ngày 9/2 xác nhận, 5 công dân Anh đã bị nhiễm virus corona chủng mới tại thị trấn Contamines-Montjoie, Pháp. Ngày 10/2, Anh tiếp tục xác nhận các ca nhiễm mới có liên quan tới một người Anh từng dự hội nghị ở Singapore.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters)

“Mục tiêu của chúng tôi vẫn là kiểm soát. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước sử dụng cơ hội vàng mà chúng ta đang có để ngăn chặn một đám cháy lớn”, ông Ghebreyesus nhấn mạnh.

“Chúng ta phải thực sự chiến đấu mạnh mẽ như một cuộc đua của loài người với virus này trước khi nó vượt tầm kiểm soát”, tổng giám đốc WHO cho biết.

Tiến sĩ Sylvie Briand, người đứng đầu bộ phận Ứng phó Rủi ro Lây nhiễm Toàn cầu của WHO, ngày 10/2 chia sẻ với các phóng viên rằng, bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra dẫn đến những triệu chứng cảm lạnh nhẹ trên khoảng 80% bệnh nhân. Khoảng 15% người nhiễm virus cuối cùng sẽ bị viêm phổi và 3-5% tổng số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.

Tổng giám đốc WHO cho biết một nhóm chuyên gia thực hiện sứ mệnh do WHO dẫn đầu đã tới Trung Quốc để hỗ trợ Bắc Kinh trong cuộc chiến với dịch corona. Người dẫn đầu nhóm này là Tiến sĩ Bruce Aylward, đặc phái viên của WHO trong chiến dịch ứng phó với dịch Ebola từ năm 2014-2016.

Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO, hôm qua cho biết, nhóm của WHO sẽ làm việc với các nhà khoa học Trung Quốc, với hy vọng có thể tìm ra nguồn gốc dịch corona cũng như vật chủ tự nhiên của virus. Ông Ryan cho biết nhiều chuyên gia trong nhóm từng làm việc với các nhà khoa học Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Thành Đạt/Dân trí