Xác của con tàu hơi nước huyền thoại SS Cotopaxi đã được các nhà thám hiểm tìm thấy dưới đáy biển ngoài khơi Florida - Mỹ trong tháng 1- 2020, gần 1 thế kỷ sau khi được cho là bị đắm ở "tam giác quỷ" Bermuda.

Con tàu nổi tiếng với chiều dài 77 m này xuất cảng lần cuối từ thành phố Charleston, bang Nam Carolina, Mỹ vào ngày 29-11 năm 1925 trong chuyến hải trình đến Havana - Cuba và đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó.

Con tàu cùng thuỷ thủ đoàn 32 người đã biến mất khi đi qua vùng tam giác Bermuda năm 1925 và không để lại vết tích gì trong suốt gần 1 thế kỷ.

Hình ảnh tàu Cotopaxi trước khi bị cho là mất tích trên vùng Tam giác Bermuda. Ảnh:Facebook

Bí ẩn về tàu SS Cotopaxi càng làm giàu thêm những giai thoại kỳ bí cho rằng tam giác Bermuda là một lỗ hổng siêu nhiên. Nhưng sau đúng 95 năm mất tích, những gì còn lại của con tàu đã chính thức được tìm thấy ở ngoài khơi thành phố St. Augustine, bang Florida bởi một nhóm thám hiểm gan dạ.

Nhóm thám hiểm được dẫn đầu bởi Michael Barnette - một nhà sinh vật học, khảo cổ học kiêm thợ lặn thuộc Hiệp hội các nhà thám hiểm lòng biển (Asscociation of Underwater Explorers). Ông Barnette từng tham gia tìm kiếm HMHS Brittanic - con tàu chị em với tàu Tinanic.

Hành trình tìm kiếm xác tàu mất tích của ông Barnette và đồng sự đã được phát sóng trong tập đầu tiên của chương trình Shipwreck Secrets (Bí ẩn các vụ đắm tàu) phát trên kênh truyền hình Science Channel TV.

Ông Barnette và đồng sự đã xác định vùng biển nơi con tàu bị chìm bằng cách liên kết tất cả những dữ liệu còn tồn tại về con tàu, tự vẽ ra hành trình của nó, xem lại các tin tức phát thanh trong vùng vào thời điểm mà người ta tin rằng con tàu đã mất tích, sau đó là lần theo những món đồ, vật dụng cũ kỹ không rõ là gì được tìm thấy dươi đáy biển.

Manh mối đầu tiên của nhóm chính là một xác tàu không rõ tên được tìm thấy ở ngoài khơi vùng biển St. Augustine 35 năm trước.

Vùng biển này đầy xác tàu từ thế kỷ thứ 16 hay 17, chỉ riêng xác tàu này là có vẻ như của một con tàu được đóng khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Nhưng sau đó khi họ tìm lại và phân tích được một tín hiệu kêu cứu từ tàu Cotopaxi gặp bão lớn, họ đã biết phải đi tìm nó ở đâu.

Michael Barnette lần theo dấu vết tàu SS Cotopaxi dưới đáy biển Florida. Ảnh: Science Channel

Barnette phân tích: "Có nhiều yếu tố để khẳng định danh tính con tàu này, chẳng hạn như kích thước, chiều dài tàu và các số đo của nồi hơi nước. Chúng tôi cũng xem xét về hướng của hầu hết máy móc của tàu. Tất cả đều khớp với những thông tin chúng tôi thu thập được về tàu hơi nước SS Cotopaxi".

Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn cả là vị trí tìm thấy tàu lại không nằm trong vùng tam giác Bermuda. Vùng tam giác tưởng tượng trên biển này hợp bởi 3 đỉnh là Miami (Mỹ), San Juan (Puerto Rico) và đảo Bermuda (Anh). Nơi tìm thấy tàu SS Cotopaxi lệch lên phía Bắc so với vùng biển này.

Số phận bi thảm của con tàu đã trở thành đề tài cho không ít giai thoại huyền bí, trong đó có lần trên mạng internet xôn xao tin đồn con tàu đã tái xuất hiện một cách bí ẩn và nổi trên mặt biển ngoài khơi Cuba.

Con tàu còn được đưa vào phim điện ảnh Close Encounters of the Third Kind của đạo diễn Stephen Spielberg năm 1977. Trong phim con tàu nằm ngay giữa hoang mạc Gobi và được cho là bị đưa đến đó bởi người ngoài hành tinh.

SS Cotopaxi là tàu chở hàng được Ban Vận tải biển Hoa Kỳ cho đóng theo chương trình đóng tàu khẩn cấp trong Thế chiến thứ nhất sau khi Mỹ chính thức tham chiến. Con tàu được hạ thủy năm 1918 và được đặt theo tên của núi lửa Cotopaxi ở Ecuador.

