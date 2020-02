Canada: 69 người bị thương trong một vụ tai nạn liên hoàn của 200 chiếc xe

Theo kênh CBC của Canada, có 9 người bị thương nặng, khoảng 60 người bị thương nhẹ trong một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 200 chiếc xe, trong đó có xe bồn chở dầu xảy ra ngày 19-2.

Những chiếc xe bị hư hại tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn gồm 200 xe các loại ở Canada - Ảnh: CBC

10km trên đường cao tốc số 15 đã bị phong tỏa ở cả hai chiều, có thể đến ngày 20-2 mới được mở cửa trở lại. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cẩu những chiếc xe gặp nạn khỏi hiện trường. Khoảng 50 chiếc xe chỉ bị méo mó sơ sơ được chủ nhân tự lái về.

Những người không bị thương đã được đưa khỏi hiện trường an toàn bằng xe buýt. Vụ tai nạn xảy ra ở vùng ngoại ô Montreal, tỉnh bang Québec.

François Bonnardel, người đứng đầu ngành giao thông ở Québec, cho biết nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế bất ngờ bị mất tầm nhìn, do gió thốc tuyết trắng lên trời. Đây là một tình huống xảy ra khá phổ biến khi có gió mạnh bất ngờ. Nếu đang lái xe ngoài đường, đây chính là khoảnh khắc dễ xảy ra tai nạn do tài xế không thấy gì ngoài tuyết trắng trước mặt.

Ông Bonnardelcho biết hiện nay tình hình đã được kiểm soát.

Hình ảnh quay được tại hiện trường cho thấy có cả xe đưa rước học sinh loại nhỏ, xe bồn và rất nhiều xe hơi, tuy nhiên rất may là chiếc xe bồn chở dầu không phát hỏa. Một số chiếc xe thậm chí còn nằm trên nóc xe khác và bị méo mó nghiêm trọng đến mức không thể nhận ra.

Theo nhà chứ trách, không có học sinh nào bị thương trong vụ tai nạn và đây là một trong những vụ tai nạn lớn nhất họ từng chứng kiến.

Theo HỒNG VÂN /Tuổi Trẻ Online