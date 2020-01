Trung Quốc kéo dài kỷ nghỉ Tết vì virus corona lây lan mạnh

Trung Quốc vừa quyết định kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, như một biện pháp góp phần kiểm soát dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Theo Tân Hoa xã, ngày 26/1, Quốc vụ viện Trung Quốc đã họp khẩn và thông qua các kế hoạch tăng thời gian nghỉ Tết đón Xuân Canh Tý 2020 thêm 2 ngày, đến ngày 2/2. Kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu ngày 24/1 và lẽ ra kế thúc vào ngày 30/1.

Hành khách xếp hàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể tại một nhà ga ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, ngày 26/1/2020. (Ảnh: THX)

Cuộc họp do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì. Các thành viên tham dự xác định Trung Quốc đang ở thời điểm then chốt trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Do vậy, đảng bộ và chính quyền các cấp phải tích cực triển khai các biện pháp "được lên kế hoạch tốt, quyết đoán, mạnh mẽ, theo đúng chỉ đạo và khoa học" để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của virus.