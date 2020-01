Mỹ cấm 800 máy bay không người lái Trung Quốc vì lo ngại an ninh

Mỹ ban hành lệnh cấm đối với 800 mẫu máy bay không người lái xuất xứ từ Trung Quốc vì lo ngại về an ninh quốc gia.

Một máy bay không người lái (Ảnh: Reuters)

Bộ Nội vụ Mỹ ngày 29/1 ra thông báo rằng cơ quan này sẽ cấm 800 mẫu máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất, nhưng sẽ cho phép sử dụng những thiết bị này trong tình huống khẩn cấp như chống cháy rừng, tìm kiếm và cứu hộ và đối phó với tình trạng thảm họa tự nhiên có khả năng gây ra thiệt hại về tính mạng hoặc tài sản, và trong hoạt động huấn luyện.

Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt hồi tháng 10 đã năm ngoái đã ra chỉ thị ngừng mua các thiết bị Trung Quốc. Lệnh cấm tuyên bố hôm qua nhằm đảm bảo “mối quan tâm về an ninh mạng, công nghệ và sản xuất trong nước được xử lý thỏa đáng”.

Công ty Trung Quốc SZ DJI, nhà sản xuất máy bay không người lái dân dụng lớn nhất thế giới, hôm 29/1 cho biết họ “rất thất vọng” về động thái của Bộ Nội vụ Mỹ.

SZ DJI cáo buộc rằng động thái của Mỹ “không liên quan nhiều tới an ninh mà thay vào đó là chương trình nghị sự bị ảnh hưởng bởi chính trị nhằm làm giảm bớt cạnh tranh trên thị trường và có lợi cho công nghệ máy bay không người lái nội địa (của Mỹ)”.

Lệnh cấm này 29/1 của Bộ Nội vụ Mỹ cho biết cơ quan này dùng máy bay không người lái để “tiếp cận, thu thập, duy trì thông tin liên quan tới cơ sở hạ tầng quốc phòng, giao thông vận tải và năng lượng quan trọng của Mỹ”.

Một số thông tin thu thập được từ các hoạt động của máy bay không người lái “có thể có giá trị với các chính phủ, tổ chức, thực thể nước ngoài, thông báo cho hay.

Tháng 5/2019, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo các công ty nước này về mối đe dọa an ninh thông tin liên quan tới các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

Theo Đức Hoàng/Dân Trí