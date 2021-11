Tuyển bóng rổ Việt Nam khởi đầu chật vật

Tuyển bóng rổ Việt Nam đã có khởi đầu chật vật khi liên tục đánh rơi chiến thắng tại chuỗi trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games 2021.

Nguyên nhân thất bại và áp lực của HLV Kevin Yurkus (người dẫn dắt tuyển Việt Nam) đã được thể hiện qua hai tập đầu series phóng sự về hành trình hướng tới SEA Games 31 của tuyển Việt Nam mang tên "We Are Red & Gold" trên fanpage Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF).

Đội tuyển Việt Nam chào cờ trước khi bắt đầu trận đấu thực nghiệm - Ảnh: VBA Kevin Yurkus tham gia tuyển Việt Nam trước khi dẫn dắt Saigon Heat. Sau VBA 2018, ông trở thành giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam và lên kế hoạch cho SEA Games 30. Kevin Yurkus tham gia tuyển Việt Nam trước khi dẫn dắt Saigon Heat. Sau VBA 2018, ông trở thành giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam và lên kế hoạch cho SEA Games 30.

Sau kỳ đại hội tại Philippines, ông đã nghĩ về lần tranh tài tiếp theo: "Một kế hoạch đã được vạch ra sau khi giành 2 HCĐ tại SEA Games 30. Nhưng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng tôi không thể có được sự chuẩn bị tốt nhất. Thế là đội tuyển đã tận dụng VBA để 'làm nóng' cho SEA Games 31".

Tuyển thủ Việt Nam Justin Young cũng tán thành: "Đội tuyển Việt Nam cần một kế hoạch cụ thể. Chuỗi trận thực nghiệm của VBA năm nay chính là viên gạch đầu tiên. Mặc dù không có những trận giao hữu quốc tế nhưng các trận đấu thực nghiệm này sẽ cho chúng tôi biết mình đang ở vị trí nào".

HLV Kevin Yurkus cũng chia sẻ thêm rằng quyết tâm giúp bóng rổ Việt đổi màu huy chương đến từ nhiều "trái tim" nhiệt huyết: "Có một sự liên kết vô cùng chặt chẽ ở đội tuyển. Đặc biệt là những người đứng đầu VBA. Họ rất yêu quý và luôn ưu tiên với sứ mệnh của đội tuyển. Người hâm mộ luôn ngóng chờ thành công tại kỳ SEA Games do Việt Nam đăng cai".

Và như thế, một đội hình gồm 4 cầu thủ gốc Việt và 8 nội binh đã xuất hiện tại chuỗi trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet 2021 để tranh tài với 2 ngoại binh cùng dàn cầu thủ hùng hậu của 7 CLB chuyên nghiệp khác.

"Vạn sự khởi đầu nan. Chúng tôi không có được sự cân đối trong giai đoạn đầu vì một số cầu thủ đến từ Hà Nội, một số từ miền Nam và số còn lại đến từ các CLB khác nhau. Cái khó là tìm tiếng nói chung cho một đội hình vẫn chưa kết nối với nhau" - chiến lược gia Kevin Yurkus trải lòng.

Bên cạnh đó, việc VBA tuân thủ nghiêm các phương án phòng chống dịch theo từng thời điểm của địa phương cũng khiến lịch thi đấu thực nghiệm phải thường xuyên thay đổi.

Justin Young bày tỏ khó khăn: "Chúng tôi chưa thể biết chính xác thời điểm thi đấu cụ thể vì còn tùy diễn biến của dịch bệnh. Thế nên mọi người luôn phải tập luyện với những gì mình có".

Ngoài ra, nội binh Lê Ngọc Tú thừa nhận điểm yếu trong trong đội hình: "Tuyển Việt Nam bị yếu thế ở vòng trong nên ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cả đội. Khi phòng thủ cứ cảm giác như là mình phải co cụm vào bên trong, vô tình lộ vòng ngoài trống trải tạo cơ hội cho đội bạn ghi điểm nhiều".

Trước những thất bại, HLV Kevin Yurkus thẳng thắn: "Ở vài trận đầu, chúng tôi bị đánh bại một cách thảm hại. Lúc đó, chúng tôi nhận ra rằng vòng đấu này khác xa với tưởng tượng và buộc mình phải thay đổi nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng".

Theo TẤN PHÚC/Tuoitre.vn