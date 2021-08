Jorginho đoạt giải cầu thủ hay nhất của UEFA

Với chức vô địch Champions League 2020/2021, Chelsea thống trị các giải thưởng cá nhân của UEFA. Sau khi Edouard Mendy và N'Golo Kante lần lượt được bình chọn là thủ môn và tiền vệ hay nhất mùa 2020/2021, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất cũng tìm được chủ nhân, đó là Jorginho.

Tiền vệ người Italy có năm thi đấu thành công khi giành cú đúp danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB (Champions League) lẫn đội tuyển quốc gia (EURO 2020). Mùa giải 2020/2021, Jorginho thi đấu 40 trận cho Chelsea, ghi 8 bàn và kiến tạo 2 lần. Tại EURO 2020, cựu cầu thủ Napoli đá trọn vẹn 7 trận với 707 phút.

Jorginho có mùa giải 2020/2021 đáng nhớ. Dù thi đấu ở Chelsea hay Italy, Jorginho đều là cầu thủ quan trọng bậc nhất ở tuyến giữa. Cầu thủ mang áo số 5 đứng đầu ở các hạng mục tổng số đường chuyền, số đường chuyền thành công, số pha thu hồi bóng, số pha chọc khe, số lần giành lại quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân tại EURO 2020.

Jorginho là cầu thủ toàn diện cả trong khâu luân chuyển bóng lẫn phòng ngự từ xa. Cầu thủ người Italy được HLV Maurizio Sarri đưa tới Ngoại hạng Anh. Dù thi đấu không nổi trội ở mùa 2018/2019, nhưng Jorginho nhanh chóng chiếm lại lòng tin của cổ động viên với nỗ lực bền bỉ.

2 năm qua, Jorginho đã vô địch Champions League, Europa League, Siêu cúp châu Âu, EURO và có lần đầu tiên trong sự nghiệp chinh phục thành công danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA.

"Tôi không có từ ngữ nào để diễn tả được khoảnh khắc này. Thật tuyệt vời, bởi tôi đã làm việc chăm chỉ để có được danh hiệu này. Điều ấy sẽ không xảy ra nếu tôi không có sự giúp đỡ của những người xung quanh trong suốt cuộc hành trình.

Họ là những đồng đội ở Chelsea và Italy, các HLV, các nhân viên y tế, người sắp xếp trang phục thi đấu, chuyên gia thể lực và tất cả những ai làm việc tại đây.

Jorginho vô địch EURO cùng Italy. Thành công này là nhờ tất cả, chứ không riêng bản thân tôi, nên điều này có ý nghĩa rất nhiều. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ mình, và cả những người đã không tin tưởng tôi bởi họ đã thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn nữa. Đó là cảm giác khó tả. Tôi hạnh phúc và muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả", Jorginho nhấn mạnh.

HLV Thomas Tuchel cũng giành danh hiệu HLV của năm do UEFA bình chọn. Chiến lược gia người Đức tới Chelsea vào tháng 1 sau khi CLB sa thải Frank Lampard.

Chỉ sau 5 tháng, Tuchel đã đưa Chelsea lên đỉnh cao Champions League với chỉ 1 trận thua trong suốt hành trình, đồng thời giành vé dự Champions League mùa 2021/2022 và vào chung kết FA Cup. Chelsea của Tuchel cũng đoạt Siêu cúp châu Âu hôm 12/8 để hoàn thành mùa giải đầy ắp vinh quang.

Trong lễ bốc thăm đêm qua, Chelsea cùng bảng với Juventus, Zenit St Petersburg và Malmo FF. Đội bóng thành London được nhà cái đánh giá là ứng viên sáng giá thứ ba cho danh hiệu vô địch Champions League, xếp sau Paris Saint-Germain và Manchester City.

Theo Hồng Nam/VTC.vn