Kết quả EURO 2020:

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển là lần đầu tiên ở EURO 2020 người hâm mộ không được chứng kiến bàn thắng.

Đội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát bóng 79%, thực hiện gần 500 đường chuyền và tung ra 9 pha dứt điểm trong hiệp đấu đầu tiên. Những con số thống kê mô tả rõ thế trận một chiều mà các học trò của HLV Luis Enrique áp đặt lên Thụy Điển ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đó là phong cách kiểm soát quen thuộc của La Roja. Họ tạo ra sự uy hiếp từ những tình huống tấn công biên. Dù vậy, các cầu thủ Tây Ban Nha không chuyển hóa sức ép đó thành bàn thắng ở hiệp đầu tiên do sự kém duyên của Alvaro Morata và đồng đội.

Tây Ban Nha bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Thụy Điển. Ở chiều ngược lại, Thụy Điển dù lép vế nhưng cũng 2 lần khiến đối thủ phải thót tim. Cơ hội rõ rệt nhất của hiệp một thuộc về đội bóng Bắc Âu, khi cú sút căng ở cự li gần của Alexander Isak bị hậu vệ Tây Ban Nha cản phá ngay trước vạch cầu môn.

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, các cầu thủ Thụy Điển phòng ngự tốt hơn và hạn chế được sức tấn công của đối thủ. Những pha tấn công biên của đội chủ nhà không còn tạo ra được mối đe dọa đáng kể.

Đội tuyển Thụy Điển kéo toàn bộ đội hình về sân nhà để phòng ngự. Tây Ban Nha càng đá càng bế tắc. Những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Enrique không tạo ra khác biệt. Nỗ lực dồn ép ở cuối trận của La Roja chỉ tạo ra sự tiếc nuối.

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Đây là trận đấu đầu tiên ở EURO 2020 không có bàn thắng.

Tại bảng E, Slovakia dẫn đầu với 3 điểm sau trận thắng 2-1 trước Ba Lan. Tây Ban Nha, Thuỵ Điển chia nhau 2 vị trí tiếp theo còn Ba Lan đứng cuối bảng.

Theo Minh Ngọc/VTC.vn