Đa dạng hình thức rèn luyện thể thao trong mùa dịch

(Báo Quảng Ngãi)- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, nhiều trung tâm, câu lạc bộ (CLB), phòng tập thể dục thể thao (TDTT) đã đồng loạt đóng cửa theo chỉ đạo của tỉnh. Vì vậy, nhiều người dân đã chuyển sang tập luyện thể dục - thể thao tại nhà hoặc ở những nơi thoáng mát, ít tập trung đông người.

Câu lạc bộ (CLB) Yoga Tâm An, xã Phổ An (TX.Đức Phổ) là địa điểm tập luyện thường xuyên của hơn 20 chị em đam mê bộ môn yoga. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, CLB đã linh động chuyển sang hình thức tập luyện ngoài trời theo từng nhóm nhỏ vào buổi sáng sớm tại bãi biển Phổ An. Chị Trương Thị Vương - Chủ nhiệm CLB Yoga Tâm An chia sẻ: “Trong điều kiện dịch bệnh nên tập luyện tại bãi biển là phù hợp, không gian thoáng mát nên chị em rất thích. Ai cũng duy trì tập luyện đều đặn để đảm bảo sức khỏe”.

Thành viên Câu lạc bộ Yoga Tâm An duy trì tập luyện tại bãi biển theo nhóm nhỏ để nâng cao sức khỏe. Tại Trung tâm Shivom yoga&Dance trên đường Nguyễn Năng Lự (TP.Quảng Ngãi), thì chuyển sang dạy yoga trực tuyến miễn phí để học viên duy trì việc tập luyện. Các học viên theo dõi và tập luyện đều đặn theo khung giờ trong ngày. Ngoài tập luyện trực tuyến với giáo viên, nhiều người thuê giáo viên tập luyện tại nhà để nâng cao sức khỏe. Tại các khu vực công cộng như công viên, quảng trường... người dân lựa chọn các bộ môn ngoài trời như chạy bộ để nâng cao sức khỏe. Ông Trần Hoàng, người đi bộ khu vực Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi) bày tỏ: "Khi tập luyện ở khu vực công cộng, tôi mang luôn khẩu trang, dù có chút bất tiện nhưng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch".

Trong những ngày qua, tại các cửa hàng bán dụng cụ thể dục - thể thao trên đường Hùng Vương (TP.Quảng Ngãi) có nhiều khách hàng đến mua các dụng cụ tập luyện tại nhà như: Tạ đơn, dây nhảy, lắc vòng, máy chạy bộ, máy massage...

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đoàn Hỏa Tiễn cho biết: Việc tập luyện thể dục - thể thao đúng cách sẽ giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Người không tập luyện thể dục thường xuyên, cơ thể dễ bị uể oải, suy nhược và sức đề kháng kém. Vì thế, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân nên chọn lựa cách thức tập luyện phù hợp.

Bài, ảnh: TRÍ PHONG