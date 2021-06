Argentina, Colombia bị tước quyền đăng cai, Brazil thành chủ nhà Copa America

Brazil được chọn là chủ nhà của Copa America 2021 sau khi Argentina và Colombia bị tước quyền đăng cai.

Brazil là đương kim vô địch Copa America.

Biến cố lớn xảy đến với Copa America khi giải chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ khởi tranh. Colombia (bất ổn chính trị) và Argentina (dịch COVID-19 bùng phát đợt mới) lần lượt bị tước quyền đăng cai do không đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức giải vô địch Nam Mỹ.