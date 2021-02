Thắng thuyết phục Newcastle, Man United mạnh mẽ về ngôi nhì bảng

Ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh vừa vuột khỏi tầm tay trong vài giờ đã được Man United đòi lại khi họ giành thắng lợi 3-1 trước đối thủ đang trốn chạy suất rớt hạng Newcastle.

Đội đầu bảng Man City giành chiến thắng thứ 18 liên tiếp khi vượt qua Arsenal bằng tỉ số tối thiểu đã tạo ra cơn chấn động mới ở sân cỏ Ngoại hạng Anh. Cộng thêm việc Leicester giành trọn 3 điểm trước Aston Villa hay West Ham thắng trận derby London trước Tottenham, vị trí tạm thời của Man United thực sự bị lung lay dữ dội, hoàn toàn có thể bị bỏ lại rất xa nếu chẳng may đoàn quân của HLV Solskjaer sẩy chân…

Thắng thuyết phục Newcastle, Man United chiếm ngôi nhì bảng. May mà điều tệ hại nhất đã không xảy đến với Bruno Fernandes và đồng đội, ít nhất cũng tại thời điểm này. Việc hàng loạt trụ cột như Paul Pogba, Scott McTominay hay Edinson Cavani dính chấn thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối chơi của "Quỷ đỏ" và thêm một lần nữa, họ phải đối mặt với "dớp" thất bại khi đương đầu cùng các đội bóng nhóm dưới… May mà điều tệ hại nhất đã không xảy đến với Bruno Fernandes và đồng đội, ít nhất cũng tại thời điểm này. Việc hàng loạt trụ cột như Paul Pogba, Scott McTominay hay Edinson Cavani dính chấn thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối chơi của "Quỷ đỏ" và thêm một lần nữa, họ phải đối mặt với "dớp" thất bại khi đương đầu cùng các đội bóng nhóm dưới…

Sau nửa giờ gồng mình chống trả những đợt tấn công liên miên từ phía Newcastle xen kẽ với các tình huống phản đòn quyết liệt, phút 30, chủ nhà Man United bất ngờ có được bàn mở tỉ số. Nhận bóng từ Harry Maguire ở cánh trái, Marcus Rashford thực hiện pha xâu kim qua hai chân hậu vệ Emil Krafth rồi cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa trước khi tung ra cú dứt điểm ở góc gần, đánh bại thủ thành Karl Darlow.

Niềm vui của đội chủ nhà chẳng kéo dài được lâu, bởi chỉ 6 phút sau, mành lưới của thủ thành De Gea đã rung lên. Vừa xuất sắc cản phá được cú sút xa của Saint-Maximin, vài chục giây sau, De Gea đã bị chính chân sút người Pháp đánh bại sau tình huống phá bóng thiếu an toàn của trung vệ Harry Maguire.

Vẻ bi quan hiện rõ trên gương mặt từng cầu thủ Man United khi họ bước khỏi đường hầm sân Old Trafford để chuẩn bị đá hiệp 2. Newcastle thực sự rất khó đối phó với lối chơi áp sát, không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi của dàn cầu thủ cơ bắp. Buộc phải đẩy cao nhịp độ tấn công, Man United may mắn có được bàn thắng thứ nhì ở phút 57, cũng do nỗ lực cá nhân thay vì từ những pha phối hợp đồng đội cần thiết.

Nemanja Matic sau một loạt tình huống xử lý đẳng cấp trước đám đông hậu vệ Newcastle đã có đường chuyền lật cánh rất thoáng sang cánh phải. Bruno Fernandes lao vào chạm bóng, vô tình thành đường chuyền kiến tạo cho Daniel James sút chéo góc cận thành, tung lưới Newcastle.

Bàn thắng quan trọng này giúp Man United thi đấu tự tin hơn và mở ra cơ hội giành thắng lợi chung cuộc. Phút 75, sau khi Marcus Rashford bị phạm lỗi và mang về quả phạt đền, Bruno Fernandes thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-1 và giúp Man United trở lại với ngôi nhì bảng.

"Quỷ đỏ" hiện có 49 điểm như Leicester nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ và cả hai đều đã kém đội đầu bảng Man City 10 điểm.

Theo Đông Linh/NLĐO