Messi ghi cú đúp giúp Barca lên hạng 3

Lionel Messi đã ghi cú đúp, và thấy mình kém may khi không thể hoàn thành hat-trick đầu tiên của mùa giải. Màn trình diễn chói sáng của siêu sao 33 tuổi đã giúp Barcelona ngược dòng thắng 3-2 tại Bilbao trong trận đấu bù hôm thứ tư.

Lionel Messi tỏa sáng trở lại và Barca lập tức chiến thắng. Chủ nhà Athletic vượt lên dẫn bàn ngay từ phút thứ 3, khi Inaki Williams thể hiện cả sức mạnh thể chất và tốc độ và kỷ năng dứt điểm lạnh lùng để đánh bại Marc-Andre ter Stegen. Nhưng Barca cũng sớm tìm thấy bàn gỡ ở phút 14, khi Frenkie de Jong đón đường chuyền dài của Messi rồi chuyển ngược để Pedri đánh đầu ghi bàn. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Barca đã dẫn trước một cách xứng đáng, khi Messi nhận lại pha đánh gót nhạy cảm của Pedri trước khi tung cú sút sệt lạnh lùng ghi bàn. Chủ nhà Athletic vượt lên dẫn bàn ngay từ phút thứ 3, khi Inaki Williams thể hiện cả sức mạnh thể chất và tốc độ và kỷ năng dứt điểm lạnh lùng để đánh bại Marc-Andre ter Stegen. Nhưng Barca cũng sớm tìm thấy bàn gỡ ở phút 14, khi Frenkie de Jong đón đường chuyền dài của Messi rồi chuyển ngược để Pedri đánh đầu ghi bàn. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Barca đã dẫn trước một cách xứng đáng, khi Messi nhận lại pha đánh gót nhạy cảm của Pedri trước khi tung cú sút sệt lạnh lùng ghi bàn.

Đầu hiệp 2, Messi thấy một bàn thắng bị từ chối vì việt vị, và một cú sút đưa bóng tìm đến cột dọc. Nhưng đến phút 62, đội trưởng của Barca đã gia tăng cách biệt từ đường kiến tạo của Antoine Griezmann. Messi trở thành cầu thủ Barca đầu tiên ghi cú đúp trên sân Bilbao kể từ sau Javier Saviola năm 2002, và cũng là cú đúp đầu tiên của anh tại sân đấu này sau 15 lần viếng thăm.

Bàn thắng phút cuối của Iker Muniain không đủ để ngăn Barca chiến thắng. Kết quả 3-2 đồng nghĩa với việc Barcelona leo lên vị trí thứ 3, chỉ sau Atletico Madrid và Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan vẫn còn một khoảng cách xa so với các đại diện thủ đô, họ kém 5 điểm so với Real và kém đến 7 điểm so với ngôi đầu của Atletico, trong khi đã chơi nhiều hơn so với đối thủ này đến 2 trận.

Nhưng HLV Ronald Koeman vẫn có thể hài lòng: “Kết quả cuối cùng hơi hụt hẫng vì chúng tôi vượt trội hơn nhiều. Họ vượt lên dẫn trước 1-0 vì chúng tôi không phối hợp phòng ngự quá tốt, nhưng sau đó chúng tôi kiểm soát trận đấu. Tôi hài lòng với kết quả và cách chúng tôi đạt được nó. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tinh thần đồng đội thật phi thường, và chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến trận cuối cùng của mùa giải”.

“Có một khoảng cách, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. Pedri đang cho thấy dù còn trẻ nhưng cậu ấy đã rất trưởng thành. Phẩm chất của Messi và ý chí của cậu ấy là điều hiển nhiên, và hôm nay cậu ấy đã thực sự thể hiện điều đó bằng những bàn thắng của mình. Leo luôn rất quan trọng”.

Theo THANH TUẤN/SGGPO