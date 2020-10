Sài Gòn FC vô địch giai đoạn 1 V-League 2020

Cho dù trải qua trận đấu đầy khó khăn với Than Quảng Ninh trên sân Thống Nhất, với kết quả hoà 0-0, nhưng Sài Gòn FC vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng và vô địch V-League 2020 sau giai đoạn 1.

Trước khi bước vào vòng đấu thứ 13 LS V-League 2020, Sài Gòn FC đã bị đứt mạch trận bất bại, sau trận thua 0-1 trước Viettel cách nay ít ngày.

Ngoài ra, trước giờ bóng lăn ở vòng 13, đội bóng thành phố đã sớm dự báo khó khăn của chính mình, khi họ vắng các trụ cột ở hàng tiền vệ gồm Cao Văn Triền và Huỳnh Tấn Tài, những cầu thủ hiện nhận được sự chú ý của HLV Park Hang Seo.

Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, việc phải thi đấu trên sân đối phương buộc Than Quảng Ninh phải thể hiện sự thận trọng, bởi đối thủ của họ dù sao vẫn là đội đang dẫn đầu bảng.

Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh chia điểm trên sân Thống Nhất

Mặc dù vậy, đội khách vẫn tỏ ra hết sức khó chịu trong các tình huống phản công. Ít nhất đến 2 lần trong hiệp 1, tiền đạo Jermie Lynch của đội khách khiến cho khung thành của Sài Gòn FC phải chao đảo, sau nhưng tình huống chiếm lĩnh khoảng không và dứt điểm đầy uy lực.

Đầu tiên là tình huống ở phút 19, Jermie Lynch nhận bóng sau tình huống phản công của đội bóng đất mỏ, sút bóng từ khoảng 20m, buộc thủ thành Phạm Văn Phong của Sài Gòn FC phải vất vả cản phá.

Chừng 5 phút đó, cũng từ một tình huống phản công và cũng lại là Jermie Lynch thoát qua sự đeo bám của hậu vệ Sài Gòn FC, trước khi sút bóng hiểm từ khoảng 18m, một lần nữa khiến thủ môn Phạm Văn Phong phải đổ người cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Chưa hết, phút 37, tài năng trẻ Hai Long của Than Quảng Ninh khiến thủ môn Phạm Văn Phong bên phía Sài Gòn FC bó tay, với cú sút từ pha đá phạt hàng rào. Không may cho Than Quảng Ninh là bóng lại dội xà ngang ra ngoài, trước vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của các thành viên và CĐV đội Than Quảng Ninh có mặt trên sân Thống Nhất.

Phía bên kia chiến tuyến, Sài Gòn FC khá bế tắc trong hiệp 1, do chân sút chủ lực Geovani của đội chủ nhà bị phong toả quá kỹ.

Mãi đến đầu hiệp 2, đội bóng thành phố mới chơi tốt hơn, khi thế trận trên sân có phần thoáng hơn. Tuy nhiên, khi có cơ hội ở đầu hiệp nhì, Geovani lại không tận dụng được.

Cơ hội rõ rệt hơn vẫn thuộc về Than Quảng Ninh. Phút 70, ngoại binh Claudecir của đội bóng vùng mỏ có tình huống đánh đầu trong thế không người kèm, nhưng anh lại đưa bóng ra ngoài.

Trận hoà 0-0 với Than Quảng Ninh giúp Sài Gòn FC vô địch giai đoạn 1 của V-League năm 2020. Đây là kết quả hết sức bất ngờ, bởi đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành khởi đầu mùa giải không phải với tư cách là đội mạnh.

Về phía Than Quảng Ninh, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng kết thúc giai đoạn 1 với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, được 21 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu giải đúng 1 trận thắng, và về lý thuyết vẫn còn có khả năng làm nên chuyện lớn ở giai đoạn tranh ngôi vô địch V-League sẽ diễn ra sau đây không lâu nữa!

Theo Kim Điền/Dân Trí