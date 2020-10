Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhiễm Covid-19, thế giới bóng đá rúng động

Bóng đá thế giới chịu nhiều ảnh hưởng khủng khiếp từ đại dịch Covid-19 suốt nhiều tháng qua mà ngay cả chủ tịch FIFA cũng không phải là ngoại lệ.

Theo thông tin trên trang chủ FIFA, chủ tịch Gianni Infantino vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SAR-CoV-2. Đây là tin không vui đối với những nhà quản lý bóng đá khi họ đã và đang thực hiện mọi quy trình chặt chẽ nhất để phòng ngừa căn bệnh của thế kỷ nhưng vẫn không thể loại trừ mọi tình huống xấu.

Chủ tịch Gianni Infantino là nhân vật bóng đá nổi tiếng nhất nhiễm Covid-19

Nhà quản lý 50 tuổi mang quốc tịch kép Ý- Thụy Sĩ đã có những triệu chứng nhẹ của căn bệnh và ngay lập tức đã được hướng dẫn về biện pháp tự cách ly để điều trị. Gianni Infantino sẽ phải tạm ngưng mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng ít nhất 10 ngày. Song song đó, tất cả những người tiếp xúc với chủ tịch FIFA thời gian gần đây đều đã được thông báo và được yêu cầu thực hiện các biện pháp ngăn chặn cần thiết.

Đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại tại châu Âu thời gian gần đây với mức độ khá nghiêm trọng. Riêng trong lĩnh vực bóng đá, nhiều cầu thủ đã và đang phải tự cách ly do nhiễm Covid-19 trong Ở mức độ tập thể, Lazio thiếu vắng tới 9 cầu thủ trước lượt trận giữa tuần ở Champions League mà nhiều tờ báo Ý nghi ngờ là do nhiễm Covid-19. RB Leipzig vắng 4 vị trí trước cuộc chạm trán Man United nghi do cùng lý do.

Nổi tiếng nhất trong số các cầu thủ là "bệnh nhân" Cristiano Ronaldo, người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đến lần thứ 3 chỉ trong vòng hai tuần lễ, chắc chắn không thể ra sân ở trận đại chiến Juventus – Barcelona tại vòng bảng Champions League. Kể từ ngày 13-10, Ronaldo đã lỡ trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha gặp Thụy Điển ở Nation League, không tham dự các vòng đấu gần đây tại Serie A của Juventus cũng như hai lượt trận mở màn vòng bảng Champions League. Anh đã phải trở về Ý thực hiện tự cách ly tại nhà dù không có các triệu chứng của căn bệnh.

