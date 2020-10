Cầu thủ nữ Phong Phú Hà Nam bỏ thi đấu để phản đối quyết định của trọng tài

Sự cố đã diễn ra trong trận Phong Phú Hà Nam gặp CLB TP.HCM I tại Giải vô địch quốc gia nữ 2020 diễn ra vào chiều 6-10 tại sân bóng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Cầu thủ Phong Phú Hà Nam bỏ thi đấu sau quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính - Ảnh: NAM KHÁNH

Phút 89, khi tỉ số đang là 1-1, cầu thủ hai đội tranh chấp bóng sau pha đá phạt góc. Trọng tài chính xác định cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã phạm lỗi và cho CLB TP.HCM I hưởng phạt đền.

Quyết định này khiến ban huấn luyện và cầu thủ Phong Phú Hà Nam phản ứng dữ dội. HLV Nguyễn Thế Cường phản ứng gay gắt nhất ở ngoài đường biên, sau đó đến lượt các cầu thủ nữ Phong Phú Hà Nam bỏ ra ngoài không thi đấu.

Trọng tài chính đã yêu cầu các cầu thủ Phong Phú Hà Nam trở lại thi đấu nhưng không ai tuân theo. Chứng kiến tình huống này, giám sát trận đấu Lê Mạnh Hà đã phải gọi điện xin ý kiến chỉ đạo.

Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc cũng xuống sân nói chuyện riêng với HLV trưởng Nguyễn Thế Cường và đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung của Phong Phú Hà Nam. Ông Ngọc động viên đá tiếp nhưng không thành công. Sau đó, ông tiếp tục tìm cách liên hệ với lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam để nhờ tác động nhưng không ai bắt máy.

Sau khoảng 15 phút, trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc yêu cầu trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu, đồng thời xử phạt Phong Phú Hà Nam thua 0-3 theo quy chế giải.

Đây là sự cố hy hữu trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ bị xử thua, Phong Phú Hà Nam sẽ còn đối mặt với những hình phạt khác từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Năm 2017, bóng đá Việt Nam từng đối mặt với sự cố tương tự ở trận Long An gặp CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất tại V-League. Cầu thủ Long An cũng đứng im không thi đấu để phản ứng quyết định thổi phạt đền của trọng tài. Sau sự cố này, nhiều cá nhân đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức.

Theo HỮU TẤN/Tuổi Trẻ Online