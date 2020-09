Quảng Ninh và Viettel vào bán kết Cúp quốc gia 2020

Đánh bại B.Bình Dương 4-1, CLB Viettel đã ghi tên vào bán kết cúp Quốc gia 2020 gặp Than Quảng Ninh, đội đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-2.

Phút 12: Sau tình huống dứt điểm cận thành của đồng đội, Bennacio băng vào đưa chân đá nối mở tỉ số trận đấu.

Phút 15: Hồ Khắc Ngọc phá bẫy việt vị thoát xuống trước khi đánh bại thủ môn Phạm Văn Tiến, nhân đôi cách biệt cho Viettel.

Niềm vui của Viettel sau khi Hồ Khắc Ngọc nhân đôi cách biệt

Phút 19: Viettel nâng tỉ số 3-0 nhờ pha đi bóng tốc độ của Bruno trước khi dứt điểm hạ Văn Tiến. Tình huống này có lỗi của thủ môn B.Bình Dương khi khép góc không tốt.

Phút 25: Hy vọng nhen nhóm cho B.Bình Dương nhờ bàn rút ngắn tỉ số 1-3 nhờ công Toure ở chấm 11 mét.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 3-1 nghiêng về chủ nhà Viettel. Tuy nhiên, B.Bình Dương đã thi đấu khởi sắc ở cuối hiệp 1, dự báo những khó khăn cho đội chủ sân Hàng Đẫy ở hiệp 2.

Phút 55: Sau khi bị hàng phòng ngự Viettel phong tỏa suốt hiệp 1, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh mới có tình huống dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Viettel nhưng cú vô lê lại đưa bóng vọt xà.

Phút 70: Cho đến thời điểm này, B.Bình Dương hầu như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Các cầu thủ đội khách chủ yếu phạm lỗi trước lối chơi ban bật nhanh của Viettel.

Phút 72, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đã quyết định tung tiền vệ Trần Hữu Đông Triều vào sân. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải, Đông Triều được sử dụng.

Ở những giây bù giờ, cầu thủ vào sân thay người Vũ Minh Tuấn đã đệm bóng thành bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Viettel. Vào bán kết, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ gặp Than Quảng Ninh.

*Ở cặp đấu khác, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị loại khỏi tứ kết Cúp quốc gia sau khi để thua Than Quảng Ninh 2-3. Các bàn thắng của Quảng Ninh được ghi do công của Jermie Lynch 6', phạt đền; Trung Hiếu 45+1, Quách Tân 64'; các bàn thắng của Hà Tĩnh do công của Mansaray 35', Bruno Henrique 86'.

Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 16-9: Viettel gặp Than Quảng Ninh và Hà Nội FC sẽ tiếp đón CLB TP HCM trên sân Hàng Đẫy. Ở cặp đấu thứ 2, Công Phượng, Phi Sơn sẽ đối đầu Quang Hải, Hùng Dũng và đó chắc chắn là trận bán kết cúp Quốc gia được người hâm mộ chờ đợi nhất.

Theo Anh Dũng/NLĐO