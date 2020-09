Liverpool thắng dễ 10 người Chelsea

Khuya 20-9, Liverpool đã thắng Chelsea 2-0 trên sân khách ở vòng 2 Giải ngoại hạng Anh. Cả hai bàn thắng của Liverpool được ghi sau khi Chelsea chơi thiếu người.

Chơi trên sân nhà nhưng Chelsea nhập cuộc thận trọng với thế trận phòng ngự phản công. Với lối chơi này, Chelsea không có nhiều bóng nhưng đội chủ nhà lại tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Và một trong những tình huống phản công ở phút 37 đã suýt đem về cho đội chủ nhà bàn mở tỉ số. Đáng tiếc trong tư thế trống trải và ở góc sút rất rộng, tiền đạo Timo Werner lại dứt điểm ra ngoài khi đối mặt với thủ môn Alisson, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Chelsea.

Cuối hiệp 1, khó khăn đến với Chelsea khi trọng tài chính Paul Tierney sau khi xem lại VAR đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu trung vệ Andreas Christensen trong tình huống anh cố tình phạm lỗi với Sadio Mane trước vòng cấm khi Liverpool phản công.

Chơi hơn người, Liverpool gia tăng sức ép trong hiệp 2 và họ nhanh chóng có được bàn thắng.

Mane ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea - Ảnh: REUTERS

Phút 50, từ pha lên bóng bên cánh phải, Roberto Firmino phối hợp bật tường với Salah xé toang hàng phòng ngự Chelsea rồi bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Trong tư thế trống trải, Firmino đã có quả tạt chính xác cho Sadio Mane bật cao đánh đầu hạ thủ môn Kepa từ cự li gần, mở tỉ số cho Liverpool.

Chưa kịp lấy lại tinh thần sau bàn thua, Chelsea lại phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì sai lầm tai hại của thủ môn đắt giá nhất thế giới Kepa.

Phút 54, thủ môn Kepa phát bóng vào ngay chân Sadio Mane trong vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội, Mane đoạt bóng rồi nhẹ nhàng dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Thua 2 bàn nhưng Chelsea vẫn không thể đẩy cao đội hình do không có bóng. Trong thế trận co mình chống đỡ, các cầu thủ Chelsea đã thi đấu rất nỗ lực và hi vọng cũng đã đến với đội chủ nhà khi Timo Werner thực hiện pha đột phá và bị Thiago phạm lỗi trong vòng cấm (phút 74).

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m nhưng trên chấm phạt đền, tiền vệ Jorginho lại dứt điểm quá hiền nên không đánh bại được thủ môn Alisson, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số cho Chelsea.

Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool áp đảo hoàn toàn và nếu thủ môn Kepa không chơi xuất sắc, Chelsea đã phải vào lưới nhặt bóng thêm ít nhất 2 lần nữa sau những pha dứt điểm hiểm hóc của Sadio Mane và Mohamed Salah.

Chung cuộc, Liverpool đá bại Chelsea 2-0. Thắng trận này, Liverpool có trong tay 6 điểm và vươn lên nhóm dẫn đầu cùng với Everton, Arsenal và Crystal Palace – những đội cũng đã thắng cả 2 vòng đầu.

Theo PV/Tuổi Trẻ Online