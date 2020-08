Collin Morikawa đã có một ngày thi đấu xuất sắc để vượt qua Dustin Johnson giành chức vô địch PGA Championship 2020.

Collin Morikawa vô địch PGA Championship 2020

Trước khi bước vào vòng đấu cuối, Dustin Johnson là tay golf dẫn đầu với 9 gậy dưới chuẩn. Tại ngày thi đấu cuối, Johnson ghi được 4 điểm birdie nhưng lại mắc đến 2 bogey nên chỉ có thể đạt được âm 11 gậy.

Trong khi đó, Collin Morikawa bước vào vòng 4 với 2 gậy kém hơn người dẫn đầu Dustin Johnson nhưng anh đã nhanh chóng san bằng cách biệt này sau khi có được 2 điểm biridie ở hố 3 và 4.

Không chỉ dừng lại ở đó, Morikawa đã thực sự chơi bùng nổ ở 9 hố sau với thêm 2 birdie và 1 điểm eagle hố 16 sau pha phát bóng 1 on lên green để qua đó độc chiếm ngôi đầu và nới rộng cách biệt 2 gậy với những người xếp sau. Với 2 điểm Par cuối cùng, Morikawa kết thúc ngày chung kết với vòng đấu với 6 gậy dưới chuẩn để giành chức vô địch cùng tổng điểm âm 13 gậy, cách biệt 2 gậy so với Paul Casey và Dustin Johnson.

Chức vô địch PGA Championship đến với Morikawa ngay trong lần đầu tiên anh tham dự giải đấu đã giúp anh đi vào lịch sử khi trở thành golfer thứ 9 chiến thắng giải đấu này ngay trong lần đầu ra mắt.

Anh cũng trở thành golfer trẻ tuổi thứ 6 trong lịch sử có được chiếc cúp Wanamaker với 23 tuổi, 6 tháng, 4 ngày. Ngoài số tiền thưởng 1,68 triệu đô, Morikawa còn nhận được quyền đặc cách trọn đời tham dự PGA Championship, cùng với 5 năm liên tiếp có thẻ thành viên PGA Tour và tham dự 3 giải The Masters, US. Open, The Open Championship.

Một golfer cũng có màn trình diễn tốt ở vòng chung kết là Matthew Wolff khi anh có kết quả 65 gậy để xếp chung cuộc đồng hạng 4 với kết quả 10 gậy dưới chuẩn cùng với Jason Day và Bryson DeChambeau.

Trong khi đó, golfer vô địch PGA Championship 2 năm liên tiếp Brooks Koepka lại thi đấu thất vọng khi chỉ có kết quả 74 gậy ở vòng cuối và xếp đồng hạng 29. Tiger Woods có vòng đấu tốt nhất trong tuần 67 gậy (tổng âm 3 gậy) để xếp chung cuộc ở vị trí đồng hạng 37.

Theo Anh Quân/VTV.vn