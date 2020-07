Than Quảng Ninh thắng dễ SL Nghệ An

Than Quảng Ninh đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước SL Nghệ An. Kết quả này giúp đội bóng đất Mỏ rộng cửa có mặt trong top 8 giai đoạn 1 V-League 2020.

Được chơi trên sân nhà ở vòng 11 LS V-League 2020, lại tiếp đối thủ vừa trải qua nhiều trận thua liên tiếp là SL Nghệ An, Than Quảng Ninh đầy tự tin giành trọn 3 điểm.

Niềm vui chiến thắng của Than Quảng Ninh

Ngay phút thứ 4, Fagan ngã trong vòng cấm địa SL Nghệ An, nhưng không có penalty cho đội chủ nhà. Ít phút sau, Mạc Hồng Quân tung ra đường chuyền rất thông minh, tạo cơ hội cho Hai Long xâm nhập vòng cấm SL Nghệ An và tung ra cú dứt điểm. May cho đội khách là một cầu thủ áo vàng đã kịp thời truy cản.

Sau những phút đầu bị ép sân, SL Nghệ An dần lấy lại thế trận và tổ chức nhiều đường tấn công có nét. Phút 28, một pha xâm nhập vòng cấm Quảng Ninh cực kỳ nguy hiểm của Đặng Văn Lắm. Tiếc rằng trong tình huống đối mặt với thủ môn Tuấn Linh, tiền vệ của đội khách lại dứt điểm đi chệch cột dọc.

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp 1. Đúng ở phút bù giờ, xuất phát từ quả phạt góc tạo ra tình huống lộn xộn trước vòng cấm địa SL Nghệ An. Lastro Neven có mặt đúng lúc, tung ra cú đánh đầu hiểm hóc để mang về bàn mở tỷ số cho Than Quảng Ninh.

Sang hiệp 2, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Vấn đề của SL Nghệ An vẫn là khâu dứt điểm, và họ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để gỡ hoà.

Phút 70, Fagan sút tung lưới SL Nghệ an, nhưng tiền đạo của đội chủ nhà đã phạm lỗi từ trước đó. 8 phút sau, lại là Fagan thêm một lần đưa bóng vào lưới SL Nghệ An, nhưng tiền đạo này vẫn không được công nhận bàn thắng.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không có gì phải buồn, bởi ở phút 81, cầu thủ vào thay người Jermie Lynch tung ra cú sút xa vô cùng hiểm hóc, đánh bại thủ môn Văn Hoàng, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Theo Dân Trí