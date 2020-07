Than KSVN gặp TP Hồ Chí Minh ở chung kết Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020

Chiều 21/7, Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020 bước vào vòng bán kết với hai cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức diễn ra trên sân Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Với việc biến Phong Phú Hà Nam thành cựu vương, TP. Hồ Chí Minh sẽ gặp Than KSVN ở trận chung kết, tranh Cúp Quốc gia năm 2020 sau khi đội bóng đất mỏ cũng vừa vượt qua Hà Nội I Watabe bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Các cầu thủ Hà Nội I Watabe mở tỉ số trước với bàn thắng của Biện Thị Hằng

Gặp Than KSVN ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 17h, Hà Nội I Watabe ra quân đội hình mạnh nhất, gây chú ý với dàn tuyển thủ Quốc gia như chân sút Phạm Hải Yến (12), Thanh Huyền (3), Thái Thị Thảo (16) hay gương mặt trẻ Biện Thị Hằng (19), Nguyễn Thị Hoa (29)…

Thành phần ra sân của đội bóng đất mỏ cũng không thua kém khi có Nguyễn Thị Vạn (7), Dương Thị Vân (9), Nguyễn Thị Trúc Hương (8) hay Hà Thị Nhài (23), Lương Thị Thu Thương (18) trong đội hình. HLV Đoàn Minh Hải cũng kỳ vọng đội hình được sắp xếp đẩy cao sẽ tận dụng được thời cơ chơi tấn công ngay từ đầu.

Tính chất quyết liệt của một trận đấu loại trực tiếp đã khiến cầu thủ hai đội chơi bóng có phần căng cứng trong gần 30 phút đầu hiệp 1. Tình huống đáng chú ý đầu tiên đến ở phút 30 khi thủ môn Nguyễn Thị Loan (1) buộc phải phạm lỗi với Nguyễn Thị Thúy Hằng (19) trong vòng cấm, khiến đối phương được hưởng phạt đền. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi đội trưởng Dương Thị Vân (9) sút hỏng, bóng đi đúng tầm dự đoán của thủ thành Nguyễn Thị Loan (1) trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Than KSVN.

Hà Thị Nhài (23, áo đỏ) ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Than KSVN

Chưa đầy 8 phút sau đó, trong tình huống Hà Nội I Watabe đang áp sát, tạt bóng vào từ cánh phải, ngay lập tức Biện Thị Hằng (19) chớp thời cơ dứt điểm chính xác, mở tỉ số 1-0 cho đội bóng thủ đô.

Bàn thua không làm giảm khí thế của đội bóng đất mỏ. Các học trò của HLV Đoàn Minh Hải tiếp tục thi đấu đầy quyết tâm và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng đẹp mắt san bằng tỉ số 1-1 ở phút 61 do Hà Thị Nhài (23) lập công. Trận đấu căng thẳng và quyết liệt buộc phải bước vào loạt sút phạt luân lưu để phân định thắng thua sau khi không có thêm bàn thắng được ghi ở những phút còn lại của hiệp 2. Ở loạt sút đầy may rủi này, Than KSVN là đội giành chiến thắng với 3 lần sút thành công trong khi Hà Nội I Watabe chỉ thực hiện thành công 2 lần sút, lỡ cơ hội tranh Cúp với trận chung kết.

Huỳnh Như (áo đỏ) đã ghi bàn thắng duy nhất, đưa TP. Hồ Chí Minh vào chung kết

Trận bán kết 2 giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ TP. Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam đã không cần đến loạt sút luân lưu khi Huỳnh Như (9) sớm giải quyết bài toán với bàn thắng ở phút 70 của trận đấu. Chiến thắng 1-0 của TP. Hồ Chí Minh không chỉ biến Phong Phú Hà Nam trở thành cựu vương mà còn giúp thầy trò HLV Đoàn Kim Chi ghi tên mình vào chung kết, tranh Cúp Quốc gia với Than KSVN, diễn ra lúc 19h30 ngày 25/7 tới.

Cũng trong ngày 21/7, trên sân số 1 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam diễn ra trận đấu đầu tiên tranh hạng 5/6/7 giữa Hà Nội II Watabe và Apec Sơn La. Kết quả chung cuộc, Hà Nội II Watabe dễ dàng đánh bại đối thủ với tỉ số đậm 4-0, qua đó tiếp tục gặp Thái Nguyên T&T trong trận đấu tiếp theo diễn ra lúc 17h ngày 25/7 tới. Trước đó, Apec Sơn La cũng sẽ gặp Thái Nguyên T&T trong trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 23/7.

Theo tinthethao