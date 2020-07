Mai Hoàng Mỹ Trang lần thứ 12 vô địch đơn nữ bóng bàn

Từng 11 lần đoạt ngôi vô địch đơn nữ nhưng chiến thắng trong trận chung kết Giải Vô địch bóng bàn toàn quốc 2020 vẫn để lại rất nhiều cảm xúc cho "tượng đài" Mai Hoàng Mỹ Trang.

Đóng vai trò chủ lực trong thành công ở các nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam nữ của đoàn chủ nhà TP HCM, Mai Hoàng Mỹ Trang có dấu hiệu thấm mệt khi bước tiếp vào trận chung kết đơn nữ tối 19-7 cùng với Nguyễn Thị Nga (Hà Nội). Lượng vận động cực lớn ở giải đấu đạt kỷ lục về số đoàn, số VĐV tham dự, cộng thêm điều kiện thời tiết nóng bức tại TP HCM thời điểm hiện tại khiến tay vợt nữ tuổi ngoài 30 này không còn đảm bảo được thể lực cho một trận chung kết đỉnh cao.

Niềm vui của Mai Hoàng Mỹ Trang với chức vô địch đơn thứ 12

Không chỉ Mỹ Trang, đối thủ của cô cũng tỏ ra khó thích ứng với các điều kiện tương tự, đặc biệt khi Nguyễn Thị Nga chỉ vừa trở lại bàn bóng sau hơn một năm vắng mặt do phải thực hiện thiên chức làm mẹ. Đó là cô còn được hưởng lợi không nhỏ từ việc "bất chiến tự nhiên thành" ở bán kết do đối thủ Nguyễn Thị Việt Linh (Công an nhân dân) chủ động xin bỏ cuộc.

Trận chung kết khởi đi khá hấp dẫn khi Nguyễn Thị Nga thắng nhanh 11-3 ván đầu và Mỹ Trang đáp trả bằng điểm số 11-9 ván kế tiếp, cân bằng thế trận. Không khắc chế được những pha tấn công về bên phải của đối phương, Mỹ Trang thua tiếp hai ván sau đó với các điểm số 6-11 và 2-11. Tiếp tục dẫn điểm 9-6 ở ván đấu thứ năm, chiến thắng tưởng đã thuộc về tay vợt Hà Nội nhưng Nguyễn Thị Nga như chiếc xe tuột xích, thua ngược 11-13 ở ván này trước khi thúc thủ hai ván thứ sáu và thứ bảy trước nhà đương kim vô địch.

Không có cuộc lật đổ như cách đây 2 năm khi Mỹ Trang gác vợt trước chính Nguyễn Thị Nga ở bán kết, tay vợt kỳ cựu của đội tuyển TP HCM và tuyển quốc gia chính thức đăng quang lần thứ 12 ở nội dung đơn nữ, thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng bàn Việt Nam. Xếp sau Mỹ Trang và Nguyễn Thị Nga ở nội dung đơn nữ là hai tay vợt của đoàn Công an nhân dân là Nguyễn Thị Việt Linh và Phan Hoàng Tường Giang.

"Kịch bản" tương tự đã không được tái hiện ở trận chung kết đơn nam diễn ra ngay sau đó giữa cựu vô địch Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) và "vua về nhì" Nguyễn Đức Tuân (Vicem Hải Dương). Biết rõ đối phương đang có phong độ cực tốt, Nguyễn Anh Tú với tất cả kinh nghiệm của mình đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Nguyễn Đức Tuân. Bị dẫn trước 3-1 sau bốn hiệp đấu, Anh Tú vẫn kiên trì giành giật từng điểm và thắng với điểm số 11-9 ở ván thứ năm.

Chỉ tiếc là do phải thi đấu ở mật độ quá dày, cả hai tay vợt này đều có dấu hiệu quá tải, phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Anh Tú đã không làm được điều mà Mỹ Trang đã thực hiện trước đó vài giờ, tức lội ngược dòng thành công để tái chiếm ngôi vô địch. Đức Tuân giành phần thắng 11-8 ở ván đấu thứ 6 để thắng chung cuộc với tỉ số 4-2.

Đương kim vô địch Đoàn Bá Tuấn Anh dừng bước sớm ngay từ vòng 3 nhưng tấm HCV đơn nam vẫn thuộc về đoàn Hải Dương. Nguyễn Đức Tuân trở thành tay vợt Hải Dương thứ ba sau Vũ Mạnh Cường và Đoàn Bá Tuấn Anh đoạt được danh hiệu này trong hơn 2 thập niên vừa qua. Thứ hạng chung cuộc ở nội dung này được xác định lần lượt là Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Trần Tuấn Quỳnh và Lê Đình Đức (đều của T&T).

Theo quy định, 8 tay vợt nam, nữ đạt thứ hạng đơn cao nhất đương nhiên sẽ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị làm nhiệm vụ ở các giải quốc tế thời gian tới mà đáng chú ý nhất sẽ là môn bóng bàn trong khuôn khổ SEA Games 31-2021, được tổ chức tại Việt Nam.

Kết quả chung cuộc:

Đồng đội nam: 1. Hải Dương 2. T&T 3. Hà Nội 1 và TP HCM 1

Đồng đội nữ: 1. TP HCM 2. Hải Dương, 3. Công an ND và T&T

Đôi nam: 1. Lê Đình Đức- Đinh Anh Hoàng (T&T 1) 2. Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) - Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa) 3. Đoàn Bá Tuấn Anh- Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) và Võ Hữu Quốc -Nguyễn Thành Nam (Đà Nẵng).

Đôi nữ: 1. Mai Hoàng Mỹ Trang - Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP HCM) 2. Mai Tú Uyên- Nguyễn Thị Xuân Mai (TP HCM) 3. Bùi Ngọc Lan -Trần Minh Ánh (Hải Dương) và Đỗ Nguyễn Uyên Nhi - Nguyễn Khánh Hạ (Lâm Đồng).

Đôi nam nữ: 1. Lê Đình Duy-Mai Hoàng Mỹ Trang (TP HCM) 2. Lê Đình Đức (T&T) - Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) 3. Đoàn Bá Tuấn Anh - Bùi Ngọc Lan (Hải Dương) và Lê Văn Đức - Vũ Thị Hà (Quân đội)

