Lần đầu tiên trong lịch sử: Không có 'Quả bóng vàng' nào trong năm nay

Tạp chí France Football - ban tổ chức danh hiệu Quả bóng vàng - thông báo sẽ không trao giải thưởng này trong năm nay.

Messi là cầu thủ sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất trong lịch sử - Ảnh: AS

Thông báo được đưa ra ngay trên mặt báo điện tử của France Football vào chiều 20-7. Nguyên nhân dẫn đến việc hủy Quả bóng vàng nam và nữ năm 2020 có liên quan đến đại dịch COVID-19.

France Football lý giải: "Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi bắt đầu vào năm 1956, Quả bóng vàng của France Football sẽ không được trao trong năm 2020 vì không đủ các điều kiện mang tính công bằng".

Biên tập viên Pascal Ferre của France Football chia sẻ với Hãng thông tấn AP rằng quyết định này đã được xem xét trong 2 tháng qua.

Ngoài Quả bóng vàng, các danh hiệu khác của France Football như danh hiệu Lev Yashin (thủ môn xuất sắc nhất), Cúp Kopa (cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất)... cũng bị hủy.

Người gần nhất nhất giành được Quả bóng vàng là Lionel Messi vào năm 2019. Anh cũng là người sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất với 6 danh hiệu.

Trước khi giải thưởng bị hủy, cầu thủ người Argentina được kỳ vọng sẽ giành Quả bóng vàng thứ 7. Mùa giải La Liga 2019-2020 vừa kết thúc chứng kiến Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (25 bàn) và có nhiều kiến tạo nhất (21 lần).

Hiện anh vẫn có thể giành The Best do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trao nếu không bị hủy. Tuy nhiên, danh hiệu này vốn không có được uy tín cao như Quả bóng vàng.

Ngoài Messi, nhiều ngôi sao khác có phong độ tốt thời gian qua cũng bị mất cơ hội. Đáng kể nhất là những trường hợp của Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski hay Kevin De Bruyne...

Ra đời từ năm 1956, Quả bóng vàng được trao đều đặn vào tất cả các năm. Quả bóng vàng nữ thì đến năm 2018 mới được ra đời. Năm nay chính là lần đầu tiên mà danh hiệu này bị hủy.

Theo ĐỨC KHUÊ/Tuổi Trẻ Online