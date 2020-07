Giao lưu bóng đá nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

(Baoquangngai.vn)- Ngày 9/7/2020, Khối Thi đua An ninh Công an tỉnh tổ chức Giải bóng đá mini nam 5 người. Đây là hoạt động chào mừng 74 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2020).

Giải lần này được tổ chức trong 1 ngày (9/7/2020) tại sân bóng đá mini Sao Vàng (phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi) với sự tham gia của 4 đội bóng đến từ 8 đơn vị trong khối. Các cầu thủ tham gia thi đấu đã cống hiến cho khán giả, người hâm mộ nhiều pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn,

Các đội tham dự giải.

Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch - Giải nhất cho Đội Liên quân Phòng An ninh chính trị nội bộ - Phòng An ninh đối ngoại; Giải nhì cho Đội Liên quân Phòng Ngoại tuyến – Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Giải ba giành cho Đội Liên quân Phòng An ninh kinh tế - Phòng An ninh điều tra.

Thông qua tổ chức giải bóng đá lần này, Khối Thi đua An ninh đã tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sỹ. Đồng thời, đây cũng là dịp để chọn ra các vận động viên có năng lực tốt nhất để thành lập đội tuyển chung cho lực lượng An ninh Công an tỉnh để tham dự các giải thi đấu tiếp theo./.

Đội Vô địch Liên quân Phòng An ninh chính trị nội bộ - Phòng An ninh đối ngoại

Tiến Quân