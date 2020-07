CLB Hà Nội bị phạt 40 triệu vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Ngày 21-7, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định xử phạt ban tổ chức SVĐ Hàng Đẫy (CLB Hà Nội) 40 triệu đồng vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong trận đấu diễn ra ngày 17-7.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng và ném xuống SVĐ Hàng Đẫy, uy hiếp an toàn trận đấu - Ảnh: NAM KHÁNH

Ngoài CLB Hà Nội bị phạt 40 triệu đồng vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, CLB Hải Phòng cũng bị phạt 40 triệu đồng vì CĐV nhà "làm loạn" ở sân khách.

Trước đó, vào tối 17-7, trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2020, CLB Hà Nội đã tiếp CLB Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy. Nhiều năm qua trận đấu nào khi lên Hà Nội làm khách các CĐV đất cảng cũng quậy tưng bừng. Việc CĐV Hải Phòng đốt pháo đỏ sân Hàng Đẫy đã diễn ra rất nhiều lần, trong nhiều mùa khiến cho cả CLB Hà Nội và Hải Phòng phải chịu án phạt nặng.

Dự báo trước tình hình, BTC sân Hàng Đẫy đã triển khai công tác an ninh sớm, lắp hệ thống cổng từ, huy động 500 người để duy trì an ninh, chống pháo sáng vào tối 17-7. Nhưng bất chấp sự tăng cường an ninh của BTC trận đấu, CĐV Hải Phòng vẫn mang rất nhiều pháo sáng vào bên trong và đốt trong nhiều thời điểm của trận đấu. CĐV Hải Phòng thậm chí còn ném pháo xuống sân, uy hiếp an toàn trận đấu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 21-7, một thành viên ban kỷ luật VFF nói: "Mặc dù tuyên bố huy động đến 500 người duy trì an ninh, chó nghiệp vụ nhưng BTC sân Hàng Đẫy vẫn để CĐV Hải Phòng mang rất nhiều pháo vào sân rõ ràng là kiểm tra chưa chặt.

Lịch sử cho thấy CĐV Hải Phòng có hiềm khích với CLB Hà Nội, BTC trận đấu biết rõ nhưng rõ ràng là biện pháp an ninh của Hà Nội chưa tốt, còn yếu tố chủ quan. Mùa giải năm sau CLB Hà Nội cần phải thay đổi biện pháp an ninh khi đón tiếp CLB Hải Phòng".

Theo KHƯƠNG XUÂN/Tuổi Trẻ Online