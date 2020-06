Ngược dòng trong 5 phút bù giờ, U19 HAGL II gieo sầu cho TP.HCM

Hai bàn thắng ở các phút 90+1 và 90+3 đã giúp U19 Hoàng Anh Gia Lai II đánh bại U19 TP.HCM 2-1, rộng cửa dự Vòng chung kết U19 Quốc gia 2020.

Cao Hoàng Tú ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U19 HAGL II trước U19 TP.HCM chiều 8.5. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Trước lượt trận chiều 8.6, tại bảng D vòng loại U19 Quốc gia 2020, U19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) II có 7 điểm, kém đội dẫn đầu U19 TP.HCM đúng 3 điểm. Vì thế, kết quả trận đối đầu giữa 2 đội có ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp giữa 2 đội.

U19 TP.HCM tạo được lợi thế từ rất sớm khi vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, thời gian còn lại của trận đấu, họ phải gồng mình chống đỡ trước sức ép lớn của lứa đàn em Công Phượng.

Trong 20 phút cuối trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội U19 TP.HCM. Nhưng mãi đến phút 90+1, nỗ lực của U19 HAGL II mới được đền đáp. Sau pha đi bóng rồi căng ngang thuận lợi của đồng đội, Hữu Phước bình tĩnh dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1.

Trận thua trước U19 HAGL II khiến U19 TP.HCM mất quyền tự quyết ngôi đầu bảng. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, U19 HAGL II tiếp tục ào lên tấn công. Đến phút 90+3, đội trưởng Cao Hoàng Tú tận dụng pha bóng lộn xộn, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội trẻ phố Núi.

Với chiến thắng này, U19 HAGL II có cùng 10 điểm với đối thủ nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu. Lượt trận cuối ngày 11.6, U19 HAGL II sẽ chạm trán U19 Khánh Hòa, đội đã bị loại. Chỉ cần thắng với bất cứ tỉ số nào, lứa đàn em của Công Phượng sẽ giành vé dự Vòng chung kết, bất chấp việc TP.HCM có thể thắng U19 Bình Phước với tỉ số đậm.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn HAGL chia sẻ đội U19 HAGL II là các cầu thủ của lò Năng khiếu, sinh năm 2003 và 2004, do huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt. Còn đội U19 HAGL I thi đấu vòng loại bảng C tại Hàm Rồng. Đội này do ông Guillaume Graechen dẫn dắt và thể hiện sức mạnh áp đảo với ngôi đầu bảng.

Theo NGUYỄN ĐĂNG/LĐO