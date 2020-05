Vòng 1 Giải bóng chuyền quốc gia sẽ khởi tranh ngày 13-6

Thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho hay vòng 1 của Giải vô địch quốc gia năm 2020 vẫn sẽ diễn ra tại 2 địa điểm là Bắc Ninh và Hà Tĩnh, bắt đầu từ ngày 13-6 và kéo dài đến hết ngày 17-6.

Vòng 1 Giải VĐQG 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 13-6 tới.

Theo thông báo số 9 từ VFV, căn cứ vào những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, các hoạt động thi đấu thể thao sẽ sớm được phép trở lại trong thời gian tới, Vòng 1 của Giải bóng chuyền VĐQG năm 2020 dự kiến tái khởi động vào ngày 13-6 và kết thúc vào ngày 17-6 tại 2 địa điểm Bắc Ninh và Hà Tĩnh.

Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, nhưng không chọn ra 4 đội nam và 4 đội nữ tham dự Cúp Hùng Vương như mọi năm, do sự kiện này đã phải huỷ bỏ vì tác động của dịch Covid-19. Nhưng không vì thế mà tính quyết liệt và sự cạnh tranh thuyên giảm, bởi lẽ điểm số từ vòng 1 mang ý nghĩa quan trọng khi các đội bóng bước vào thi đấu vòng 2 ở thời điểm cuối năm, đồng thời tính kết quả chung cuộc của cả mùa bóng năm nay.

Tại Bắc Ninh, sẽ diễn ra các trận đấu của bảng A nam (Tràng An Ninh Bình, TPHCM, Hà Nội, Thể Công, Vĩnh Long) và bảng A nữ (Thông tin LVPB, Kinh Bắc Bắc Ninh, Đắk Lắk, Vĩnh Long). Tại “đầu cầu” Hà Tĩnh, sẽ diễn ra các trận đấu của bảng B nam (Khánh Hoà, Hà Tĩnh, Long An, Biên Phòng và VLXD Bình Dương) và bảng B nữ (Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, Than Quảng Ninh, Hoá chất Đức Giang HN và Tiến Nông Thanh Hoá).

Dịp này, VFV cũng đã chính thức chốt lại phương án tổ chức vòng bảng giải hạng A toàn quốc tại Nghệ An và Trà Vinh từ ngày 20-6 đến ngày 30-6. Trong khi đó, Gỉai vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2020 cũng được dự kiến thi đấu từ ngày 5-7 đến ngày 18-7 tại Vĩnh Phúc (trước đây, Hà Giang được chọn đăng cai nhưng VFV đã quyết định đổi sang địa điểm mới).

Theo PHÚC NGUYỄN/SGGPO