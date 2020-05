FIFA đã quyết định hoãn trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (The Best) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Messi, C.Ronaldo hết cơ hội giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (The Best) là giải thưởng danh giá của FIFA được tổ chức hàng năm để tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Thông thường, giải thưởng này được tổ chức vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 hàng năm.

Giải The Best năm 2020 dự kiến được tổ chức ở thành phố Milan (Italia). Thế nhưng, trong tình cảnh đại diện Covid-19 bùng phát, FIFA đã buộc phải hủy bỏ sự kiện này. Như vậy, năm nay là lần đầu tiên, không có chủ nhân của giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Đây được xem là quyết định hợp lý của FIFA bởi các giải VĐQG hàng đầu châu Âu và các giải Champions League, UEFA đều hoãn vô thời hạn. Ngay cả giải đấu lớn nhất trong năm là Euro 2020 cũng phải dời sang năm sau.

Bên cạnh các yếu tố này, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cũng cho rằng năm 2020 không phải là thời điểm thích hợp để tổ chức các giải thưởng hoành tráng, khi thế giới phải trải qua nỗi đau của đại dịch.

FIFA cũng chi tiền để hỗ trợ các liên đoàn thành viên hứng chịu tổn thất từ đại dịch Covid-19, trong đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng nhận gói hỗ trợ của FIFA.

Giải Quả bóng vàng của tạp chí France Football cũng là giải thưởng uy tín khác. Hiện tại, Ban tổ chức vẫn chưa thông báo có hoãn trao giải hay không.

Theo H.Long/Dân Trí