VFF ấn định ngày khai mạc các giải bóng đá Việt Nam

Ngày 7/2/2020 VFF có công văn gửi VPF thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020 theo phương án 2 (khởi tranh đầu tháng 3/2020).

Đồng thời VFF cũng điều chỉnh thời gian thi đấu vòng loại giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia do ảnh hưởng của virus corona (nCoV).

Trước đó, do đại dịch corona, VPF đã trình hai phương án điều chỉnh trận Siêu cúp và các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Việc điều chỉnh là bất khả kháng và đã được VFF cùng các đội bóng ủng hộ, chia sẻ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Chỉ đạo của Tổng cục TDTT về việc tạm dừng tổ chức các giải bóng đá quốc gia và quốc tế tại Việt Nam trong tháng 2 để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, VFF có công văn gửi Công ty VPF thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020 theo phương án 2 (khởi tranh đầu tháng 3/2020) và điều chỉnh thời gian thi đấu vòng loại giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia do ảnh hưởng của virus corona (nCoV).

Theo đó, trận Siêu Cúp Quốc gia 2019 thi đấu vào ngày 1/3/2020 trên SVĐ Thống Nhất, TPHCM. Giải VĐQG khai mạc ngày 7/3/2020 và kết thúc ngày 24/10/2020. Giải hạng Nhất QG 2020 khai mạc ngày 14/3/2020 và kết thúc ngày 27/9/2020. Giải Cúp QG 2020 khai mạc ngày 3/4/2020 và kết thúc ngày 31/10/2020.

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia trong năm 2020, VFF cũng đề nghị Công ty VPF điều chỉnh vòng 9 giải hạng Nhất QG 2020 vào ngày 12 đến 14/6/2020 để phục vụ kế hoạch tập trung và thi đấu của đội tuyển U21 quốc gia.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “An toàn và sức khỏe con người là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay và thể hiện trách nhiệm cùng cộng đồng. Những khó khăn từ việc lùi lịch thi đấu, chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia cũng như các CLB/đội bóng.

Chúng tôi rất chia sẻ về việc này, bởi sẽ gây xáo trộn kế hoạch chuẩn bị cũng như kinh phí của các CLB/đội bóng, nhưng chúng ta cần cùng có trách nhiệm ủng hộ các biện pháp phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh. Rất mong các CLB/đội bóng, lực lượng giám sát, trọng tài… chú trọng bảo vệ sức khỏe và duy trì việc tập luyện để ngay khi điều kiện cho phép tổ chức các giải đấu, tất cả đều sẵn sàng tham gia”.

Theo T.Đ/Dân Trí