ĐT nữ Việt Nam 1-4 Đội cựu cầu thủ thế hệ SEA Games 2003: Cữ dượt cuối cùng

ĐT nữ Việt Nam có cữ dượt cuối cùng gặp đội cựu cầu thủ thế hệ tham dự SEA Games 2003 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục sử dụng đội hình ông đang xây dựng để đi thi đấu chính thức gồm thủ môn Kim Thanh, các hậu vệ Phạm Thị Tươi, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Hồng Nhung, Phương Thảo và Đinh Thùy Dung; các tiền vệ Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo, Tuyết Dung, Bích Thùy cùng tiền đạo cắm Phạm Hải Yến. Lý giải việc chưa sử dụng Huỳnh Như ngay từ đầu, HLV Mai Đức Chung cho biết tiền đạo CLB TP Hồ Chí Minh đang bị đau cổ chân nên ông muốn giữ cho Như bình phục hoàn toàn trước khi thi đấu chính thức.

Ở trận đấu giao hữu cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã sắp xếp tương đối ổn hàng phòng ngự, chỉ tính toán nốt các vị trí thay thế giữa Ngân Thị Vạn Sự cho Vân hoặc Bích Thùy và Tuyết Ngân với Hải Yến.

Liên quan đến chấn thương của Chương Thị Kiều, HLV Mai Đức Chung cho biết kế hoạch cho Kiều phẫu thuật tại Hàn Quốc và Singapore hiện tại không thể thực hiện được do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19. "Mọi công tác chuẩn bị cho Kiều phẫu thuật trong nước đã được quyết định. Mọi thứ còn lại sẽ do Kiều quyết định sẽ thực hiện mổ tại Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh. Nếu thực hiện ca mổ tại Hà Nội sẽ tốt hơn vì có các bác sỹ và điều kiện theo dõi nhưng về phía cá nhân Kiều sẽ khó khăn một chút vì không có người nhà chăm sóc. Vì vậy, việc phẫu thuật cần được thực hiện càng sớm càng tốt và sẽ do Kiều quyết định", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Theo kế hoạch, chiều tối ngày 2/3 đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Australia thi đấu trận play-off lượt đi (diễn ra vào ngày 6/3). Sau buổi tập cuối cùng của toàn đội sáng 2/3, HLV Mai Đức Chung sẽ công bố danh sách 20 vận động viên đi thi đấu.

Theo Tuấn Đoàn/VTV.vn