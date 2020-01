Đằng sau sự tiến triển vượt bậc của Nguyễn Huy Hoàng là dấu ấn của chuyên gia Hoàng Quốc Huy. Ông cũng là người đã làm nên kỳ tích cho Nguyễn Hữu Việt, người đoạt tấm HCV SEA Games 23-2005, thành tích lịch sử cho bơi lội Việt Nam kể từ thời thể thao nước ta hội nhập sau năm 1975.

Tại ASIAD 2018, người hâm mộ bơi lội Việt Nam không quên hình ảnh Huy Hoàng cạnh tranh sòng phẳng với "siêu kình ngư" Sun Yang, người giữ hàng loạt kỷ lục bơi thế giới ở ASIAD 2018. "Tôi không hề ngán ngại Sun Yang, thậm chí có thời điểm quyết định tấn công để vượt qua đối thủ", câu nói thể hiện bản lĩnh cực tốt của Huy Hoàng.Kể từ sau tấm HCV kèm kỷ lục SEA Games 2017 ở cự ly 1.500 m tự do, Huy Hoàng liên tục thăng tiến với HCB 800 m tự do, HCĐ với 1.500 m tự do ở ASIAD 2018 rồi HCV 800 m ở Olympic trẻ 2018. Và, mới đây nhất là tại Giải Vô địch thế giới 2019, anh xuất sắc đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020.Nguyễn Huy Hoàng - “Rái cá sông Gianh” lên đỉnh cao - Ảnh 1.Việc Ban Tổ chức SEA Games 30 cắt bỏ cự ly 800 m tự do, vốn là sở trường của Hoàng, vẫn không thể cản được khát vọng vàng của chàng trai 19 tuổi quê Quảng Bình. Chấp nhận chơi "trái kèo" ở cự ly 400 m tự do, Huy Hoàng quật ngã đối thủ sừng sỏ Sim Welson (Malaysia; vốn là đương kim vô địch lẫn nắm giữ kỷ lục SEA Games) trong lượt đấu chung kết nghẹt thở.Sau tấm HCV 400 m tự do, Huy Hoàng tiếp tục khẳng định sức mạnh ở cự ly sở trường 1.500 m tự do. Anh khiến làng bơi Đông Nam Á phải nể phục khi bỏ xa các đối thủ, không những đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games mà đoạt luôn chuẩn A Olympic Tokyo 2020. Huy Hoàng trở thành người Đông Nam Á đầu tiên bơi 1.500 m dưới 15 phút, thành tích của anh chính xác là 14 phút 58 giây 14."Để có được thành công hôm nay, tôi đã tập luyện rất gian khổ suốt thời gian qua, đặc biệt là 2 tháng tập huấn tại Trung Quốc trước thềm SEA Games 30" - Huy Hoàng chia sẻ. Trước đó, Hoàng hầu như tập "chay" trong nước, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc) cùng Ban Huấn luyện tuyển bơi Việt Nam. Hoàng cho biết được đi tập huấn ở Mỹ, Úc hay Trung Quốc là cơ hội rất tốt, nhưng tập huấn trong nước cũng không sao miễn là môi trường tập luyện tốt, thầy giỏi và điều anh cần bây giờ là có thêm chế độ dinh dưỡng tốt.Xa nhà từ năm 11 tuổi, chàng "rái cá sông Gianh" gần như phải tự lo mọi chuyện cho mình khi chuyển vào tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM và Cần Thơ. Nhưng với Huy Hoàng, so sánh trong khu vực Đông Nam Á, kình ngư mới 19 tuổi này không có đối thủ ở các cự ly bơi tự do 800 m và 1.500 m.Và, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước...

Theo QUANG LIÊM/NLĐO