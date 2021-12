Thêm 8 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa thêm 8 di tích vào danh mục Di tích Quốc gia, trong đó có hai di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các di tích mới được xếp hạng bao gồm các địa điểm Hành cung Lỗ Giang - tỉnh Thái Bình, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An (23-25/8/1945) - TP Hà Nội, chùa Kim Ninh - tỉnh Tuyên Quang, địa điểm lưu niệm Nguyễn Sơn (Từ đường họ Nguyễn) tỉnh Thái Bình, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 - tỉnh Nghệ An, xưởng in tín phiếu của Liên khu V tại Xà Nay - tỉnh Quảng Ngãi, địa điểm Chiến thắng Đồi A Bia - tỉnh Thừa Thiên Huế, và địa điểm trận Giồng Bốm (1946) - tỉnh Bạc Liêu.

Một số di vật khảo cổ khai quật được tại Hành cung Lỗ Giang. (Ảnh: NGÔ VƯƠNG ANH) Hành cung Lỗ Giang thời Trần, xưa thuộc xã Thâm Động, phủ Long Hưng, nay là xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). Đây là một trong những hệ thống cung điện được triều đình xây dựng bên ngoài kinh thành Thăng Long làm nơi để nhà vua nghỉ ngơi mỗi khi xa giá tuần du. Kết quả điều tra, khai quật khảo cổ học của Viện Nghiên cứu Kinh thành đã phát hiện được rất nhiều di vật, vật liệu kiến trúc, các loại đồ dùng trong sinh hoạt…

Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là nơi dừng chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23/8/1945 để ra mắt quốc dân đồng bào, đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Năm 2019, ngôi nhà được xếp hạng Bằng di tích lịch sử cấp thành phố.

Chùa Kim Ninh, thuộc thuộc xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang là một trong những địa điểm khai quật khảo cổ của địa phương. Viện Khảo cổ học đã tiến hành một số đợt khai quật tại đây và thu được nhiều hiện vật có giá trị.

Địa điểm lưu niệm Nguyễn Sơn (Từ đường họ Nguyễn) là nhà thờ võ quan Nguyễn Sơn (thế kỷ 18), một trong những võ tướng Tây Sơn, theo Nguyễn Huệ ra trấn Thăng Long và đóng quân ở Chí Linh, Hải Dương.

Ngày 15/6/1957, Bác Hồ lần đầu tiên về thăm quê và đến thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân khu 4. Nơi này sau này đã trở thành địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4.

Ngày 18/7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 231-SL/M cho phép chính quyền miền Nam Trung Bộ in và phát hành tín phiếu ở vùng tự do Liên khu 5 (có giá trị như giấy bạc Việt Nam). Tháng 9/1947, đồng chí Phạm Văn Đồng và Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ thành lập xưởng in tín phiếu đặt tại xóm Xà Nây, thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham. Trong hơn 3 năm, xưởng in tín phiếu của Liên khu 5 đã in được một khối lượng lớn tín phiếu, lưu hành không chỉ ở vùng tự do bao gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên với số dân 2,5 triệu mà còn đưa vào buôn bán ở một số vùng địch kiểm soát như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận... Xưởng đã góp phần phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, xây dựng nền kinh tế tự túc ở Liên khu 5, tự cung cấp đủ nhu cầu cho chiến trường miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh công cuộc kháng chiến mau chóng đi đến thắng lợi.

Đồi A Bia, thuộc địa phận thôn Lê Lộc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây từng diễn ra trận đánh lịch sử giữa quân đội Mỹ và quân dân ta, trực tiếp là Sư Đoàn 324 và quân dân A Lưới vào tháng 5/1969.

Di tích lịch sử trận Giồng Bốm (ấp 7, xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) là nơi ghi dấu một mốc son lịch sử trong cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Phong Thạnh Tây, Bạc Liêu, đặc biệt là hàng nghìn tín đồ Cao đài Minh Chơn đạo. Trận Giồng Bốm năm 1946 là một trong những trận đánh lớn vào thời điểm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp ở cả miền Tây Nam Bộ.

Các quyết định xếp hạng di tích nêu rõ, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

