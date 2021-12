Giao lưu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối 5/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”, để tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, đại diện cho các vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực.

Đây là chương trình giao lưu thường niên nhằm tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tạo sức lan tỏa, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bác Hồ kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, được tổ chức UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã tìm ra con đường đi đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, đấu tranh vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Đi theo con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lựa chọn, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội.