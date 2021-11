Lan tỏa văn hóa đọc từ Giải thưởng Sách quốc gia

Tại Lễ trao Giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư, tối 12/11, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Tiếp cận sách là tiếp cận tri thức, văn hóa, tâm hồn, cốt cách của con người Việt Nam. Giải thưởng Sách quốc gia là sự tiếp nối của giải thưởng Sách Việt Nam, có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng và được công chúng đón nhận.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư cho các tác giả. Dự lễ trao giải có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ.

Đây là giải thưởng của Nhà nước được tổ chức hằng năm, do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện. Giải thưởng được trao cho những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản; góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc; thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển.

Giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư có 47 nhà xuất bản tham gia, với 284 bộ sách và tên sách, gồm 365 cuốn, thuộc 5 mảng: Chính trị, kinh tế; khoa học tự nhiên và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn; văn hóa, văn học và nghệ thuật; thiếu nhi. So với mùa giải lần thứ ba, mùa giải lần này ít hơn 1 nhà xuất bản tham gia, nhưng nhiều hơn 29 tựa sách và 3 cuốn sách.

Số lượng sách tham dự tập trung vào các mảng: Văn hóa, văn học và nghệ thuật có 74 tên sách và bộ sách, gồm 94 cuốn; chính trị, kinh tế có 64 tên sách và bộ sách gồm 77 cuốn; khoa học xã hội và nhân văn có 62 tên sách và bộ sách gồm 71 cuốn; khoa học tự nhiên và công nghệ có 57 tên sách và bộ sách gồm 61 cuốn; thiếu nhi có 27 tên sách và bộ sách, gồm 62 cuốn.

Kết quả, có 24 cuốn sách, bộ sách được trao giải thưởng, trong đó có 2 giải A, 9 giải B và 13 giải C. Nét nổi bật trong mùa giải lần này là mảng sách thiếu nhi tuy số lượng không nhiều so với các mảng sách khác, nhưng thể loại khá phong phú, chất lượng được đánh giá cao hơn so với những năm trước. Cụ thể, sách thiếu nhi chiếm 1 giải A, 4 giải B, 2 Giải C.

Điều này cho thấy mảng sách thiếu nhi năm nay có nhiều khởi sắc, được sự quan tâm của bạn đọc, các nhà xuất bản và công ty sách. Các tác phẩm được vinh danh lần này đều giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, có tính thời sự và đang được xã hội quan tâm.

Xuất sắc đoạt giải A là cuốn sách dịch "Súng, vi trùng và thép - Định mệnh của các xã hội loài người" của tác giả Jared Diamond, người dịch Trần Tiễn Cao Đăng, Nhà Xuất bản Thế giới và Công ty cổ phần Sách Omega Việt Nam ấn hành; cuốn sách tranh "Chang hoang dã - Gấu" lời Trang Nguyễn, tranh Jeet Zdung, Nhà Xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng được triển khai trong điều kiện rất đặc biệt do tác động của đại dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều phương án khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực để chọn ra 24 tên sách/bộ sách trao giải. Đây đều là các tác phẩm giàu tính sáng tạo, tinh thần nhân văn sâu sắc; công trình nghiên cứu khoa học công phu, có giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển văn hóa đọc nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị ngành xuất bản không ngừng đổi mới và nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác xuất bản trước yêu cầu mới của đất nước, định hướng phát triển xuất bản theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đơn vị xuất bản, phát hành, nhà nghiên cứu, tác giả, dịch giả tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm sách giá trị, đưa sách đến nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Theo BT/Chinhphu.vn