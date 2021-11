Hồn Việt trên những tờ lịch Tết

(Báo Quảng Ngãi)- Đến hẹn lại lên, hiện nay thị trường lịch Tết bắt đầu vào mùa. Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp sản xuất lịch tết Nhâm Dần 2022 vẫn sáng tạo ra nhiều mẫu lịch độc đáo, mang đậm nét văn hóa Việt.

Để kích cầu tiêu dùng, nhiều loại lịch giảm từ 20-30% so với năm trước. Ảnh: N.V Từ tháng 10, nhiều cơ sở kinh doanh lịch Tết trên địa bàn tỉnh bắt đầu nhập lịch về bán. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời điểm này sức mua chưa mạnh so với những năm trước khi chưa có dịch Covid-19. Nắm bắt được khó khăn chung nên nhiều đại lý nhập lịch về với số lượng ít hơn so với các năm trước. Chủ đề lịch tết Nhâm Dần 2022 khá đa dạng như lễ hội, ẩm thực, trang phục, làng nghề... Sự phong phú này sẽ giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn.

Ông Nguyễn Hồng Vinh, chủ nhà sách MiSa trên đường Phan Đình Phùng (TP.Quảng Ngãi) cho biết, TP.Hồ Chí Minh là nơi cung cấp khoảng 70% lịch Tết cho cả nước. Tuy nhiên, năm nay dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở thành phố nên để sáng tạo ra những bộ lịch Tết phục vụ người tiêu dùng, các doanh nghiệp sản xuất lịch phải nỗ lực rất lớn. Điều đáng mừng là giá bán các loại lịch năm nay giảm từ 20 - 30% so với những năm trước.

Các mẫu lịch của những đơn vị in lịch nổi tiếng như An Hảo, Phương Nam, Thời Đại, Hồng Ân, Văn Lang... được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Để có những bộ lịch này, nhà sản xuất đã phối hợp với các nhà nghiên cứu văn hóa, nhiếp ảnh, họa sĩ... sáng tạo ra những bộ lịch phù hợp chủ đề từng năm, góp phần quảng bá hình ảnh, nét văn hóa truyền thống của người Việt. Cùng với đó, các doanh nghiệp chú trọng cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng in ấn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Ông Trần Ngọc Linh, ở tổ dân phố 4, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) đang chọn mua lịch năm 2022 cho biết, năm nào tôi cũng mua lịch từ rất sớm vì có thói quen xem lịch hằng ngày. Cùng với xem ngày tháng, tôi rất thích xem nội dung các câu châm ngôn, hướng dẫn chế biến các món ăn in trên tờ lịch... Theo ông Linh, trước đây khi đời sống còn khó khăn thì lịch Tết chỉ đơn thuần là một tờ giấy cỡ lớn in màu để xem ngày tháng. Bây giờ, lịch Tết còn được xem là vật trang trí trong mỗi gia đình, là món quà tặng nhau thể hiện sự thân tình trong dịp Tết. Mỗi tờ lịch gửi gắm những thông điệp riêng, mang đến cho người xem nhiều thông tin giá trị. Lịch năm nay được in ấn khá đẹp, nhiều mẫu mã, nội dung phong phú...

Lịch tết Nhâm Dần 2022 được bày bán tại nhiều nhà sách ở TP.Quảng Ngãi. Ảnh: N.V Qua khảo sát tại nhiều cửa hàng bán lịch Tết trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, lịch tết Nhâm Dần 2022 có giá bán dao động từ 40 - 770 nghìn đồng/sản phẩm. Để thu hút người mua, nhiều nơi còn giảm giá sâu, chiết khấu cao cho khách hàng nếu đặt mua số lượng lớn. Nhiều mẫu lịch gây ấn tượng như bộ lịch "Lễ hội Việt". Bộ lịch này của Nhà sản xuất Phương Nam, ký họa hình ảnh những lễ hội tưng bừng, rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc Việt trên mọi miền đất nước. Nét độc đáo, sáng tạo trên tờ lịch mang đến sự thích thú cho nhiều khách hàng.

Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa Dương Cảnh Duy cho biết, lịch hiện đại có nội dung thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc xem và lựa chọn, lịch Tết được bày trí ở vị trí đắc địa. Để kích cầu tiêu dùng, nhà sách triển khai chương trình giảm giá lịch từ 20 - 30%. Hiện tại, sức mua còn trầm lắng, nhưng dự đoán từ sau ngày 20/11 thị trường lịch tết Nhâm Dần 2022 sẽ sôi động cho đến cuối năm.

